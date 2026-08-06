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Ученые Стэнфорда при помощи ИИ разработали новые вирусы. Они смогли уничтожить кишечную палочку

The Insider
Фото: Bloomberg

Фото: Bloomberg

Исследователи из Стэнфордского университета при помощи ИИ-модели разработали новые бактериофаги, которые оказались способны уничтожить бактерии E. coli, известные как кишечная палочка. О результатах эксперимента пишут Stanford Report и газета The Guardian. Само исследование в четверг, 6 августа, было опубликовано в научном журнале Science. 

Ученые использовали генеративную ИИ-модель Evo 2. Она, как пишет Stanford Report, способна решать сложные биологические задачи и предлагать новые последовательности ДНК. 

В качестве основы они взяли бактериофаг ΦX174, способный поражать кишечную палочку, и предложили Evo 2 «сгенерировать» его вариации так, чтобы они тоже были способны уничтожить вирус. 

В результате искусственный интеллект сгенерировал тысячи потенциальных геномов, из которых исследователи отобрали около 300 для создания в лаборатории. Эффективными оказались лишь 16 фагов, но их комбинация смогла преодолеть устойчивость двух разных штаммов кишечной палочки. Сгенерированные фаги при этом отличались от любых известных природных фагов.

Этот эксперимент доказал, что искусственный интеллект может создавать функциональные вирусные геномы, однако, можно ли применить тот же подход к другим вирусам, неясно. Кроме того, исследователи настаивают, что не стоит проводить исследования патогенов, способных инфицировать людей, животных или растения. Саму ИИ-модель Evo 2 до этого обучили на генетических данных 2 млн других бактериофагов, намеренно исключив из выборки вирусы, способные заразить людей или животных. 

«Проектирование геномов» при помощи ИИ может помочь в разработке новых лекарств, однако это исследование поднимает и важные вопросы биобезопасности и защиты от биологических угроз, отмечает The Guardian. Хотя возможность создавать вирусные геномы с помощью ИИ существует, механизмов для контроля и безопасного использования этой возможности еще нет. 

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