OpenAI отчиталась о десяти математических прорывах новой модели Astra — от теории групп до квантовых вычислений

OpenAI опубликовала десять новых результатов в математике и теоретической информатике, полученных внутренней версией еще не выпущенной модели Astra. По утверждению компании, по каждой из выбранных задач не было существенного продвижения как минимум десять лет. Модель сгенерировала основные математические аргументы, после чего сотрудники OpenAI с ее помощью подготовили 249-страничную рукопись и формализовали доказательства.

Один из главных результатов касается теории групп — раздела математики, изучающего симметрии и преобразования. Более 25 лет ученые не знали, существуют ли группы, устройство которых невозможно воспроизвести даже приблизительно при помощи конечных математических моделей. По утверждению OpenAI, Astra построила первый конкретный пример такой группы и тем самым решила этот вопрос.

Astra также сгенерировала опровержение гипотезы Конна о жесткости алгебр фон Неймана, доказательство гипотезы Эрхарта об объеме и решения трех задач Эрдеша — № 146, 180 и 183. В другой работе Astra впервые с 1978 года улучшила расчеты в задаче о том, насколько плотно можно разместить одинаковые шары в многомерном пространстве. Остальные результаты связаны с защитой данных от ошибок, оценкой сложности вычислений, квантовыми технологиями и шифрованием, устойчивым к квантовым компьютерам.

OpenAI также опубликовала версии всех десяти доказательств, которые можно проверить специальной программой Lean 4. Она позволяет обнаружить логические ошибки, но не может оценить, действительно ли результат новый и насколько он важен для науки. Независимое научное рецензирование работы пока не прошли.

В июне Международный математический союз поддержал Лейденскую декларацию, авторы которой призвали раскрывать использование ИИ, сохранять ответственность за корректность за людьми и не заменять научное рецензирование пресс-релизами. В OpenAI сослались на декларацию и отметили, что берут на себя ответственность за корректность опубликованных работ, хотя сами математические аргументы были сгенерированы моделью. Независимая оценка новых результатов профильными специалистами пока продолжается.

Astra остается внутренней моделью OpenAI, сроки ее выпуска компания не назвала.