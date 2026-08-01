Google убрала ИИ-генератор из Google Earth спустя сутки после запуска. С его помощью создавали фейковые спутниковые снимки

С критикой Google выступил GeoConfirmed — волонтерский OSINT-проект, который устанавливает места съемки и проверяет фотографии и видео из зон конфликтов. В проекте рассказали, что пользователи начали дорисовывать военные позиции, обозначать здания как школы и экспериментировать с манипулированием информацией.

«Спутниковые снимки давно служат важнейшим эталоном в борьбе с дезинформацией и при проверке утверждений, а Google Earth был одним из главных инструментов в этой работе. Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем, как люди уже используют новый веб-инструмент Google Earth, чтобы создавать военные позиции, обозначать здания как школы <...> и экспериментировать с манипулированием информационной средой. Фактически теперь пользователи могут фабриковать или изменять изображения, основанные на спутниковых снимках, чтобы подкреплять ложные нарративы. Основным и, возможно, единственным практическим применением этого инструмента, по всей видимости, является создание и распространение недостоверной информации и дезинформации. Пользователи могут фабриковать сцены или объекты, которых не существует, либо изменять реальные места, изображая ложную реальность, а затем распространять эти материалы в интернете, выдавая их за подлинные».

Первоначально Google утверждала, что все сгенерированные изображения содержат цифровой водяной знак SynthID, который можно обнаружить через Gemini или Google Lens. Ван Эсс, однако, показал, что после записи изображения с экрана такая проверка может не сработать: