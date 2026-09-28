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Присяжные в США обязали Apple выплатить рекордные $5,7 млрд за нарушение патентов на тактильную отдачу в iPhone

The Insider
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Федеральный суд присяжных в Сан-Диего постановил, что Apple должна выплатить более $5,7 млрд местной компании Taction Technology за использование ее запатентованной технологии тактильной отдачи в iPhone и Apple Watch, сообщает Reuters. Это крупнейший вердикт такого рода в истории США. Apple намерена его обжаловать.

Присяжные пришли к выводу, что механизм Taptic Engine, который создает короткие вибрации при нажатиях и уведомлениях, нарушает два патента фирмы Taction. При этом они не признали нарушение умышленным. Процесс начался 14 сентября, вердикт вынесли в пятницу, 25 сентября.

В Apple заявили:

«Taptic Engine от Apple принципиально отличается от технологии Taction, и испытания продуктов Apple, проведенные самой Taction, подтвердили это в ходе процесса. Apple не использует технологию Taction».

Адвокат Taction Лэнс Янг сказал, что компания довольна решением присяжных, которое подтвердило ее патентные права.

Taction, применяющая свои разработки в наушниках и игровых гарнитурах, подала иск в 2021 году. Apple отвергала обвинения и настаивала, что патенты недействительны. В 2023 году федеральный судья в Сан-Диего встал на сторону Apple, однако в прошлом году Апелляционный суд США по федеральному округу возобновил дело. Иск Taction финансировали структуры, связанные с фондом Burford Capital.

В июле Apple подала в суд на OpenAI, обвинив разработчика ChatGPT в краже коммерческих секретов для создания собственного ИИ-устройства. Иск поступил в федеральный суд Северной Калифорнии. Ответчиками в том числе стали бывшие сотрудники Apple, перешедшие в OpenAI, и компания io Products, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом.

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Публикация:«Присяжные в США обязали Apple выплатить рекордные $5,7 млрд за нарушение патентов на тактильную отдачу в iPhone»

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