FT: Apple выслала юридические предупреждения примерно 40 бывшим сотрудникам, перешедшим в OpenAI, на фоне иска о краже коммерческих секретов

Apple направила персональные юридические предупреждения примерно 40 своим бывшим сотрудникам, которые теперь работают в OpenAI, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. В письмах их обязали сохранить документы и переписку, а также потребовали встреч с юристами Apple. Компания ищет доказательства в поддержку своих обвинений в том, что разработчик ChatGPT украл ее коммерческие тайны.

Рассылка писем последовала вскоре после того, как на прошлой неделе Apple подала иск против OpenAI и двух ее сотрудников, обвинив их в краже секретных планов по разработке устройств. Письма получили около 10% из 400 бывших сотрудников Apple, работающих сейчас в OpenAI, что, по оценке FT, свидетельствует о том, насколько масштабным и агрессивным может стать разбирательство.

В судебных документах Apple заявила, что приведенные ею доказательства — лишь «верхушка айсберга» предполагаемых нарушений со стороны OpenAI. В компании Сэма Альтмана ответили, что относятся к обвинениям серьезно, но им неизвестно о «каких-либо доказательствах обоснованности иска». В OpenAI также подчеркнули, что у компании «нет интереса» к чужим коммерческим тайнам. В иске названы лишь два человека, включая бывшего ведущего дизайнера устройств Apple, который теперь возглавляет направление «железа» в OpenAI. Сам Альтман и экс-глава дизайн-отдела Apple Джони Айв, чью студию io разработчик ChatGPT купил в прошлом году за $6,4 млрд, в иске не фигурируют.

Конфликт разворачивается на фоне работы OpenAI над собственными устройствами. Первым из них, как ожидается, станет портативный гаджет размером с ладонь для дома, похожий на умную колонку, — без экрана, но с микрофоном и камерами, считывающими аудио- и визуальные сигналы из окружения. Устройство будет поддерживать ИИ-ассистента с доступом к личным данным пользователя. Еще до иска Apple в OpenAI не рассчитывали начать поставки в этом году, однако компания столкнулась с трудностями при настройке «личности» ассистента, с вопросами приватности и поиском достаточно мощных чипов.

По версии Apple, один из ответчиков — экс-сотрудник Чан Лю — перед увольнением скачал десятки файлов с данными о еще не представленных продуктах, с инженерными презентациями и техническими спецификациями. Apple потребовала прекратить использование ее разработок и уничтожить полученные материалы. Компании еще недавно были партнерами: в 2024 году производитель гаджетов начал интегрировать ChatGPT в свои устройства.