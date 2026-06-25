Apple повысила цены на MacBook и iPad на 20% из-за увеличения стоимости памяти, вызванного бумом ИИ

Apple повысила цены на MacBook и iPad примерно на 20% по всему миру — это одно из самых масштабных повышений цен в истории компании, пишет Financial Times. Причиной в Apple назвали дефицит чипов памяти, вызванный бумом инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Компания заявила, что вся индустрия потребительской электроники столкнулась с «беспрецедентным вызовом» — цены на память растут так быстро, что компании пришлось переложить расходы на покупателей. В Apple отметили:

«Стремительное расширение дата-центров для ИИ создало экстраординарный всплеск спроса на память и накопители. Мы знаем, что это неприятная новость, и неустанно работаем над поиском решений».

Рост цен коснулся почти всей линейки MacBook и iPad. Так, MacBook Air с накопителем на 512 ГБ подорожал с $1099 до $1299, iPad Pro на 256 ГБ — с $999 до $1199. Сильнее всего выросла цена бюджетного MacBook Neo, выпущенного в марте, — на 25%, с $599 до $749. При этом цены на iPhone, который обеспечивает Apple около половины выручки, компания пока не повышала. На прошлой неделе глава Apple Тим Кук предупреждал, что подорожание в этом году будет «неизбежным» из-за «неустойчивых» расходов на память и накопители.

К аналогичным мерам уже прибегли производители ноутбуков Dell, HP, Lenovo и Asus, а Samsung подняла цены на две модели смартфона S26 в США на $100. Рынок DRAM-памяти контролируют Micron, SK Hynix и Samsung — все три компании в этом году впервые превысили капитализацию в $1 трлн на фоне резкого роста спроса на память для ИИ-серверов, притом квартальная прибыль Micron выросла в 15 раз. Apple рассматривала возможность перехода на китайских поставщиков памяти YMTC и CXMT, но столкнулась с противодействием американских властей, включая госсекретаря Марко Рубио, ссылавшегося на риски безопасности.

Ранее сообщалось, что для бюджетного MacBook Neo компания использовала отбракованные процессоры A18 Pro с отключенным графическим ядром — практику, которая позволяла Apple снижать издержки на производство более дешевых устройств.