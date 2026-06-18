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Apple открывает в Бразилии доступ к альтернативным магазинам приложений и платежам в обход App Store

The Insider
Фото: Patrick Semansky/AP Photo

Фото: Patrick Semansky/AP Photo

Apple обязалась открыть для разработчиков в Бразилии возможность распространять приложения для iOS через альтернативные магазины и принимать платежи в обход собственной системы. Решение было принято после соглашения, заключенного с антимонопольным регулятором страны CADE, сообщает Reuters.

Договоренности об изменении правил работы сервисов компания достигла еще в декабре, урегулировав спор, который начался в 2022 году. Для приложений, распространяемых через App Store в Бразилии, разработчики получат возможность предлагать пользователям альтернативные способы оплаты внутри самого приложения, а также направлять их на внешние сайты для завершения покупки.

В Apple заявили, что новые правила открывают для разработчиков возможность распространять приложения через сторонние магазины и обрабатывать платежи за цифровые товары и услуги без использования внутренней системы Apple. Компания также сообщила о намерении внедрить ряд защитных механизмов — проверки приложений на безопасность, требования авторизации для самих маркетплейсов и меры по ограждению несовершеннолетних пользователей от неприемлемого контента.

При этом в Apple предупредили, что появление альтернативных магазинов приложений и платежных систем способно повысить риски — компания указала на вредоносное программное обеспечение, мошенничество, скам и угрозы приватности пользователей. Разработчики смогут начать использовать новые возможности с 18 июня в составе обновления iOS 26.5.

Антимонопольное разбирательство против Apple в Бразилии было инициировано после жалобы компании MercadoLibre, крупнейшей платформы электронной коммерции в Латинской Америке: в своей жалобе, поданной в 2022 году, MercadoLibre обвинила Apple в нарушении антимонопольных законов за ограничение возможностей продажи цифровых товаров и услуг через сторонние сервисы. В ноябре 2024 года CADE впервые потребовал от компании снять ограничения на сторонние способы оплаты, пригрозив ежедневными штрафами, однако федеральный суд страны временно заблокировал это решение, а в июле 2025 года совет регулятора рекомендовал признать Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства за злоупотребление доминирующим положением в экосистеме iOS.

В 2024 году власти ЕС обязали Apple выплатить штраф в размере 500 млн евро за блокирование музыкальных сервисов конкурентов.

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