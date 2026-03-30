Apple оштрафовали в Великобритании за платежи в адрес российского стриминга, находившегося под санкциями

Британское правительство оштрафовало дочернюю структуру Apple на £390 тысяч за нарушение санкций в отношении России — компания перевела более £635 тысяч российскому стриминговому сервису Okko, который на тот момент находился под британскими ограничениями, сообщает The Guardian.

Платежи совершила Apple Distribution International (ADI) — ирландское подразделение корпорации, отвечающее за продажу продуктов Apple в Европе и на Ближнем Востоке, в том числе через App Store. Деньги переводились через британский банк в июне и июле 2022 года, то есть уже после того, как Okko попал под санкции Лондона. Штраф наложило Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) — профильный контрольный орган британского Минфина.

Okko принадлежал Сбербанку с 2018 года, однако после вторжения России в Украину в начале 2022 года банк продал его компании «АО Новые возможности» — та была создана в марте того же года и уже в июне внесена в британский санкционный список. Американский аналитический центр Foundation for Defense of Democracies расценил эту сделку как попытку «укрыть активы от западных санкций», замаскировав их посредством малоизвестной структуры.

OFSI отметило, что ADI добровольно раскрыла информацию о платежах и штраф был согласован в ходе переговоров. Регулятор также констатировал, что нет доказательств, что компания была осведомлена об общедоступных публикациях, указывавших на принадлежность Okko подсанкционной компании. OFSI подчеркнуло, что этот случай наглядно демонстрирует, что иностранные компании могут быть признаны нарушителями британских санкций, если при проведении платежей они пользуются британскими банками, а проверка на нахождение под санкциями передана третьей стороне.

В Apple заявили, что строго соблюдают законодательство во всех странах присутствия. По словам представителя компании, выявив платежи в адрес разработчика, который незадолго до этого оказался аффилирован с подсанкционной структурой, корпорация незамедлительно и добровольно сообщила об этом британскому правительству.

Ранее сообщалось, что Россия с 1 апреля намерена запретить пополнение баланса Apple ID через счета мобильных операторов — по имеющимся данным, в том числе ради ограничения оплаты VPN-сервисов.