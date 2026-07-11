Apple обвинила OpenAI в краже разработок для собственного ИИ-гаджета

Apple подала в суд на OpenAI, обвинив разработчика ChatGPT в краже коммерческих секретов для создания собственного ИИ-устройства. Иск о незаконном присвоении конфиденциальной информации и нарушении контракта поступил в федеральный суд Северной Калифорнии.

Ответчиками также стали бывшие сотрудники Apple Чан Лю и Танг Тан, перешедшие в OpenAI, а также компания io Products, основанная создателем дизайна iPhone Джони Айвом. Сам Айв в иске не фигурирует, в каких-либо нарушениях его не обвиняют. В прошлом году OpenAI приобрела io и объявила о совместной разработке нового поколения устройств с искусственным интеллектом.

По версии Apple, Лю перед увольнением скачал десятки файлов с данными о еще не представленных продуктах, инженерными презентациями и техническими спецификациями. Компания утверждает, что он не вернул рабочий ноутбук и уже после перехода в OpenAI получил доступ к компьютеру бывшего коллеги. Обнаружив сохранившийся доступ к хранилищу Apple, Лю написал коллеге: «ЛОЛ, я понял, что у меня есть доступ, так смешно». Та ответила: «Я готова».

Танг Тан, ранее руководивший разработкой дизайна iPhone и Apple Watch, якобы передавал OpenAI сведения о поставщиках Apple и использовал закрытую информацию при найме сотрудников. В иске также утверждается, что кандидатов просили приносить на собеседования комплектующие устройств Apple, а сотрудникам объясняли, как покинуть компанию, не вызвав подозрений.

Apple требует прекратить использование ее разработок, уничтожить полученные материалы и изменить будущие продукты OpenAI. В компании называют произошедшее не отдельным эпизодом, а систематическим переманиванием специалистов вместе с конфиденциальной информацией. Телеканал CNN обнаружил как минимум десять инженеров, недавно перешедших из Apple в OpenAI.

Представители OpenAI отвергли обвинения. Они утверждают, что компания не заинтересована в коммерческих секретах других участников рынка.

Apple и OpenAI еще недавно были партнерами: в 2024 году производитель гаджетов начал интегрировать ChatGPT в свои устройства, однако позже OpenAI, по данным Bloomberg, сама рассматривала возможность подать иск из-за недостаточного продвижения ее продуктов.

Новое устройство OpenAI планировали представить в 2026 году. Подробности проекта не раскрываются. По данным СМИ, речь может идти о компактном гаджете без экрана, который будет воспринимать окружающую обстановку и работать преимущественно через голосового помощника. Иск Apple способен задержать его запуск и дополнительно осложнить подготовку OpenAI к IPO.