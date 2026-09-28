Польские пилоты смогут сбивать чужие самолеты и дроны без визуального контакта на основе данных систем разведки

Польша в ближайшие дни изменит правила применения истребительной авиации и вертолетов, пишет Rzeczpospolita. Пилот или оперативное командование смогут принять решение уничтожить чужое воздушное судно на основе данных систем разведки. Об этом в понедельник заявил замминистра обороны Цезарий Томчик на церемонии подписания соглашения с GE Aerospace об обслуживании двигателей вертолетов AH-64 Apache в Демблине.

По словам Томчика, военные откажутся от принятой в мирное время визуальной идентификации в пользу так называемой позитивной. Сейчас потенциально враждебный самолет, дрон или вертолет опознают при визуальном контакте, чтобы не спутать его с гражданским или союзным бортом. Новая процедура позволит решать по нескольким независимым признакам — например, если объект фиксируется радаром, он вторгается в зону запрета полетов, а украинская сторона передает о нем информацию, позволяющую идентифицировать его как российский. Тогда пилот сможет применить оружие дистанционно, без визуального контакта. Томчик объяснил:

«До сих пор мы не пользовались такими возможностями, поскольку они обычно предназначены для состояния войны или военного положения. Но Польша сегодня ежедневно сталкивается с возможностью залета дронов на территорию нашей страны, поэтому мы должны ввести такие изменения».

Решение о смене процедур принял оперативный командующий видами вооруженных сил генерал Иренеуш Новак. Томчик назвал его новым решением в рамках НАТО. Правила будут вводить постепенно, подробности сообщит пресс-секретарь Оперативного командования.

23 сентября российский военный вертолет Ми-8 залетел в воздушное пространство Польши из Калининградской области в районе Бранево, сообщало Оперативное командование ВС Польши. Борт углубился на 300 м и провел там 42 секунды. Польша подняла истребители, а в командовании заявили, что Россия «вновь проверяет готовность» польской ПВО.