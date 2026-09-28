Политолога Кынева избили при задержании, он в тюремной больнице с переломами — «Слово защите»

Политолога Александра Кынева, об аресте которого стало известно 25 сентября, сильно избили при задержании, сообщает «Слово защите». Источник проекта в медико-санитарной части № 77 ФСИН рассказал, что у него диагностированы два перелома берцовой кости.

В настоящее время Кынев находится в больнице при московском СИЗО «Матросская тишина». Ему наложили гипс, состояние оценивается как средней тяжести. ГУФСИН России по Москве проводит проверку.

Кынева обвиняют по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических веществ в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК). По этой статье ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

В феврале 2026 года Кынева объявили «иностранным агентом». Минюст обосновал это решение тем, что политолог якобы «распространял недостоверную информацию» о решениях органов публичной власти России и проводимой ими политике, а также об избирательной системе страны.