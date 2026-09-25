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Новости

Политолога Александра Кынева отправили в СИЗО по делу о сбыте наркотиков

The Insider
Иллюстрация к материалу

В Москве задержали и отправили под арест политолога Александра Кынева. Об этом со ссылкой на его адвоката пишет издание «Медиазона». 

Подробности дела против Кынева неизвестны, когда именно его задержали — тоже. В его Telegram-канале последний пост вышел 23 сентября. Заседание по избрании ему меры пресечения прошло в пятницу, 25 сентября, в Перовском столичном суде. 

Судя по карточке дела на сайте суда, ему вменяют в вину незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК). По этой статье ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. 

Александр Кынев — политолог, специализирующийся на анализе устройства власти в регионах России. Он анализирует результаты выборов в регионах и на федеральном уровне. В феврале этого года его внесли в реестр «иностранных агентов». 

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Публикация:«Политолога Александра Кынева отправили в СИЗО по делу о сбыте наркотиков»

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