Политолога Александра Кынева отправили в СИЗО по делу о сбыте наркотиков

В Москве задержали и отправили под арест политолога Александра Кынева. Об этом со ссылкой на его адвоката пишет издание «Медиазона».

Подробности дела против Кынева неизвестны, когда именно его задержали — тоже. В его Telegram-канале последний пост вышел 23 сентября. Заседание по избрании ему меры пресечения прошло в пятницу, 25 сентября, в Перовском столичном суде.

Судя по карточке дела на сайте суда, ему вменяют в вину незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК). По этой статье ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Александр Кынев — политолог, специализирующийся на анализе устройства власти в регионах России. Он анализирует результаты выборов в регионах и на федеральном уровне. В феврале этого года его внесли в реестр «иностранных агентов».