Новости
Минюст РФ объявил «иноагентами» политолога Александра Кынева, организацию European Youth Forum и других
Минюст России пополнил список «иноагентов». В него вошли:
- политолог Александр Кынев
- журналист Владимир Севриновский
- журналист Аурен Хабичев
- экс-мэр города Куровской, юрист Алексей Черемушкин
- неправительственная организация European Youth Forum
Подпишитесь на нашу рассылку
К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:
Google Chrome
Firefox
Safari