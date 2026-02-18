Проект «Открытое пространство», занимавшийся помощью политзекам и активистам, объявил о закрытии после признания его «иноагентом»

«Открытое пространство» прекратит свою работу после внесения в список «иностранных агентов» на прошлой неделе. Об этом у себя в Facebook написала соосновательница проекта Александра Крыленкова.

По ее словам, она была готова «морально и технически» к тому, что проект или ее саму признают «иноагентом». Это не должно было повлиять на работу проекта, однако в список участников проекта, составленный Минюстом, попали люди, «которые очень давно не имеют и некоторые почти не имели отношения к работе пространства».

«То есть за любое нарушение организацией в подаче отчетности или чертовой маркировки страдать будут люди, которые на это не подписывались.

Ставить плашки на каждую публикацию, во-первых, противно, во-вторых, сложно, а в-третьих, часто бывает бессмысленно, а за любое нарушение — смотри пункт первый — страдают люди, которые не могут на это повлиять», — пишет Крыленкова.

Команда «Открытого пространства» после этого приняла решение о прекращении работы. «Наши паблики и площадки будут закрыты», — говорится в посте основательницы проекта.

«Но любые инициативы и организации — это люди. А люди — и те, которые с клеймом, и те, которые без него, — остаются в России и здесь. Вы можете нам писать, вы можете с нами обсуждать, вы можете просить нас о помощи. Я очень верю в волонтерок и волонтеров проекта, которые не оказались в списке минюста, и уверена, что они достаточно круты, самостоятельны и просто офигенные (что-то меня понесло в прилагательные, но я просто всех очень люблю). И они смогут сделать что-то новое».

Проект «Открытое пространство» появился в Санкт-Петербурге в 2012 году. Это была площадка для встреч активистов, независимых наблюдателей и групп поддержки политзаключенных. У проекта также есть площадка в Москве. У «Открытого пространства» позднее также появились юридическая и психологическая службы. При его поддержке проводились просветительские мероприятия и вечера писем политзекам.

Проект был внесен Минюстом в перечень «иноагентов» 13 февраля.