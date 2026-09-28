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Новости

Восемь морпехов США пострадали при ударе иранской ракеты по судну в Ормузском проливе — NBC News

The Insider
Фото: Cpl. Manuel Estrada

Фото: Cpl. Manuel Estrada

Восемь американских морских пехотинцев пострадали 14 сентября, когда иранская противокорабельная крылатая ракета попала в судно, на котором они находились в Ормузском проливе. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех американских чиновников. Ранее об атаке и о пострадавших не сообщалось.

Серьезных ранений никто не получил. Военные надышались дымом, и у них, возможно, есть черепно-мозговые травмы, поскольку у морпехов наблюдались признаки сотрясения, в частности головные боли. Среди пострадавших — семь человек рядового и сержантского состава и один офицер. Все они вскоре вернулись в строй. Морпехи действовали в составе батальонной десантной группы.

По словам собеседников NBC News, это был не корабль ВМС США, однако тип судна они не назвали. Министерство обороны не сообщало ни о каких нападениях на американских военных в регионе 14 сентября.

Пострадавших внесли в базу данных Пентагона о потерях только в среду, через девять дней после удара, без указания места и обстоятельств. Всего, согласно базе, в войне с Ираном ранен 861 американский военнослужащий. Один из чиновников объяснил задержку тем, что симптомы проявляются не сразу, а система обновляется не в реальном времени. По его словам, КСИР пытается атаковать суда в проливе почти каждый день.

Ранее сообщалось, что китайские структуры передают Ирану спутниковые снимки и другие разведданные, которые помогают точнее бить по американским базам и атаковать суда в Ормузском проливе. По данным телеканала, китайская разведка сыграла решающую роль при июльском ударе по базе США в Иордании, где погибли трое американских военных.

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Публикация:«Восемь морпехов США пострадали при ударе иранской ракеты по судну в Ормузском проливе — NBC News»

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