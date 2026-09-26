CNN: Китай помогает Ирану точнее наносить удары по американским военным объектам

Китайские структуры предоставляют Ирану спутниковые снимки и другие разведданные, которые помогают Тегерану точнее наносить удары по американским военным базам и атаковать суда в Ормузском проливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с последними оценками американской разведки.

По данным CNN, китайские разведданные сыграли решающую роль при ударе по американской базе в Иордании в июле, когда погибли трое военнослужащих США. Американские чиновники считают, что без такой помощи Иран не смог бы добиться подобной точности.

Китайские спутниковые данные также позволяют Ирану отслеживать движение судов через Ормузский пролив и выбирать наиболее подходящий момент для запуска ракет и беспилотников. В частности, это повысило эффективность сравнительно простых дронов с тепловым наведением, которыми невозможно управлять после запуска.

Источники CNN отмечают, что помощь Китая — не единственная причина роста эффективности иранских атак. Россия также оказывает Тегерану поддержку, а сами иранские военные за месяцы боевых действий получили дополнительный опыт. Кроме того, Китай и Россия помогали Ирану совершенствовать системы наведения ракет и беспилотников.

При этом американская разведка пока не установила, предоставляются ли данные по прямому указанию властей КНР или Пекин лишь позволяет китайским организациям сотрудничать с Ираном. Среди американских чиновников также существуют разногласия относительно масштабов китайской помощи.

В мае США ввели санкции против трех китайских спутниковых компаний, которые, по утверждению Вашингтона, предоставляли Ирану снимки, помогавшие наносить удары по американским войскам на Ближнем Востоке. Китай обвинения отвергал. Тема помощи Ирану обсуждалась на этой неделе во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон. Президент США Дональд Трамп подтвердил CNN, что говорил с Си о войне с Ираном. Посол США в Китае Дэвид Пердью заявил, что Вашингтон считает любую прямую или косвенную поддержку Тегерана со стороны Китая «совершенно неприемлемой».

По оценке американских чиновников, за последние месяцы Иран значительно улучшил свои возможности по поражению целей. Согласно недавнему докладу генерального инспектора Пентагона, иранские удары в первые месяцы войны повредили или уничтожили сотни объектов на американских базах в Кувейте, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке, Омане и Иордании.