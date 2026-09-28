WP: Белый дом собирается разрешить строительство стадиона в заповедном национальном парке Гранд-Титон

Главная бейсбольная лига США (MLB) обратилась к администрации Дональда Трампа с идеей сыграть матч на территории национального парка. Это подтвердили в Белом доме и в самой лиге, пишет The Washington Post. По словам двух собеседников издания, под стадион рассматривают участки в Гранд-Титоне в Вайоминге — восьмом по посещаемости национальном парке страны.

Как утверждают источники издания, замдиректора Службы национальных парков Фрэнк Лэндс на днях осмотрел в Гранд-Титоне три возможные площадки. Представитель MLB объяснил, что лига выступила с предложением после успеха других подобных разовых матчей, например игры Field of Dreams в Айове.

В Белом доме заявили, что речь не идет о президентской директиве и эта идея «не является приоритетом администрации». Позднее в администрации Трампа уточнили, что Лэндс якобы не искал площадки, а был в служебной поездке и визит MLB совпал с ней случайно. Отмечается, что расписание лиги на 2027 год уже утверждено, поэтому новый специальный матч возможен не раньше 2028-го.

Против проекта выступили защитники природы и местные власти. Региональный директор Ассоциации по охране национальных парков Бетси Баффингтон назвала саму идею стадиона в Гранд-Титоне нелепой:

«Это место незаменимо. Нет другого Гранд-Титона, где на одной территории живут медведи, волки, бизоны, вапити и вилороги».

Как отметил в комментарии The Insider эксперт по правовой и налоговой системе США Игорь Слабых, Федеральное природоохранное регулирование в США достаточно жесткое и не факт, что идея провести спортивное мероприятие в охраняемой зоне, где водится большое количество диких животных, сможет преодолеть существующие запреты:

«Однако финальное решение будет принимать Department of Interior/Министерство внутренних дел, в чьем ведении находятся национальные парки. Если решение о проведении мероприятия все же будет одобрено, то оспорить его, вне всяких сомнений, сможет федеральный Минюст. Однако во второй президентский срок Трампа Минюст не замечен в активной защите окружающей среды, поэтому на такой сценарий я бы не рассчитывал. Остается возможность оспорить решение только силами физических лиц, правозащитных и природоохранных НКО. В таком случае самый первый вопрос, который будет выяснять суд, — нарушены ли права истцов и имеют ли они право на иск. В таких делах доказать право на иск сложно, поэтому сказать сейчас точно, как именно будут развиваться события, невозможно. Придется ждать подробностей развития ситуации».

Ранее Трамп потребовал от Смитсоновского института установить перед Национальным музеем американской истории гигантскую статую Джорджа Вашингтона и открыть посвященную ему экспозицию. Кроме того, президент хочет разбить вдоль Потомака парк со скульптурами 250 выдающихся американцев.