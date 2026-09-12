Трамп потребовал от Смитсоновского института поставить у музея американской истории колосса Джорджа Вашингтона

Президент США Дональд Трамп в серии постов в Truth Social, опубликованных поздно вечером в пятницу, призвал Смитсоновский институт установить перед Национальным музеем американской истории гигантскую статую Джорджа Вашингтона и открыть отдельную экспозицию, посвященную первому президенту страны, пишет Associated Press. Выставка, по замыслу Трампа, должна заработать немедленно и продлиться до 22 февраля 2032 года — трехсотлетия со дня рождения Вашингтона.

Ко Дню Конституции, 17 сентября, Трамп попросил перенести в Зал флага музея статую Вашингтона высотой 11 футов (около 3,4 м), которую показывали на недавней гонке IndyCar Freedom 250. Кроме того, он хочет, чтобы на месте скульптуры «Бесконечность» нью-йоркского художника Хосе де Риверы, заказанной федеральным правительством и установленной в 1967 году, появилась 30-футовая (около 9 м) фигура первого президента.

Трамп написал в Truth Social:

«Он, безусловно, величайший герой Америки. Без него не существовало бы ни нашей страны, ни наших свобод».

Президент также пожаловался, что сейчас в музее не упоминается легендарная переправа Вашингтона через реку Делавэр во время Войны за независимость. А вместо недавно свернутого Центра восстановительной истории, который занимался сюжетами, выпавшими из национального исторического нарратива, Трамп предложил создать в музее «Центр американских героев».

Есть ли у президента полномочия обязать музей выполнить эти требования, неясно, отмечает агентство. Смитсоновский институт работает вне структуры исполнительной власти, а его руководство подотчетно Совету регентов, куда входят вице-президент Джей Ди Вэнс, председатель Верховного суда Джон Робертс, законодатели от обеих партий и группа граждан.

О намерении добиться перемен в институте Трамп заявил еще в марте, подписав указ, который бил по финансированию программ с «раскольническими нарративами» и «неподобающей идеологией». В этом году Белый дом выпустил объемный доклад, где неоднократно упрекал институт в недостаточном внимании к Вашингтону и другим отцам-основателям, а в июле президент поручил своей администрации установить перед музеем американской истории таблички, сообщающие посетителям о недостоверности части экспозиции. На этой неделе глава института Лонни Банч объявил, что покинет пост в конце года.

Ранее сообщалось, что Белый дом готовит масштабный пересмотр экспозиций 19 музеев Смитсоновского института и запросил у них организационные схемы, опросы посетителей, данные о художниках-грантополучателях и внутреннюю переписку.

Кроме того, президент хочет разбить вдоль реки Потомак парк, где будут выставлены скульптуры 250 выдающихся американцев, а фигуру первого президента он уже поставил в перестроенном Розовом саду Белого дома.