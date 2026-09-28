Individuum закрывается спустя 11 лет — после «дела книгоиздателей» и присоединения к «Эксмо»

Издательство Individuum прекращает работу спустя 11 лет после основания. Об этом издательство сообщило в своем Telegram-канале. Книги, над которыми команда работала в последние месяцы, выйдут уже в других издательствах. Причины закрытия в сообщении не названы.

Автором обращения выступил Алексей Киселëв как главный редактор Individuum. При этом еще 21 июля он сообщал, что покидает этот пост: по его словам, работа издательства из-за «стремительно меняющейся реальности» стала совсем не той, на которую его первоначально приглашали. Тогда Киселëв утверждал, что после его ухода работа над книгами не прервется.

Юридически самостоятельного издательства Individuum к этому моменту уже почти два года не существовало. ООО «Индивидуум Принт» 20 декабря 2024 года прекратило деятельность путем присоединения к ООО «Издательство „Эксмо“», которое стало его правопреемником. Сам бренд после этого продолжил работу внутри «Эксмо». Товарный знак INDIVIDUUM также принадлежит «Эксмо» и зарегистрирован до декабря 2029 года.

От независимого издательства до «Эксмо»

Individuum основали в 2015 году медиапродюсер Алексей Докучаев и кинопродюсер Михаил Врубель. Первой книгой издательства стала документальная книга журналиста Романа Супера «Одной крови» о болезни его жены и лечении рака в России. Позднее издательство сосредоточилось на современном нон-фикшне. В его каталоге выходили, в частности, «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберта Гараева, «Крипта» Андрея Захарова, книги Олега Навального, Квентина Тарантино и Джона Херси.

В 2017 году книжный сервис Bookmate приобрел 51% Individuum. После сделки компании создали бренд молодежной литературы Popcorn Books. В 2018 году главным редактором Individuum стал Феликс Сандалов, а основным направлением издательства стал «приключенческий нон-фикшн».

С давлением со стороны российских властей книги Individuum сталкивались еще до «дела издателей». В 2020 году прокуратура Татарстана начала проверять книгу Роберта Гараева «Слово пацана» из-за подозрений в пропаганде запрещенной в России субкультуры АУЕ. По итогам проверки оснований для запрета книги не нашли.

Летом 2022 года владельцы продали Individuum совладельцу сети «Читай-город — Буквоед» Денису Котову. До сделки 51% ООО «Индивидуум Принт» принадлежал Bookmate Limited, еще 49% — Алексею Докучаеву. Уже тогда на книжном рынке обсуждалось, что за покупкой может стоять совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, однако Котов это отрицал и называл приобретение личной инвестицией.

В августе 2023 года «Эксмо» приобрело 51% «Индивидуум Принт» у Котова. Представитель Individuum тогда говорил, что кадровых и структурных изменений не планируется. В июле 2024 года «Эксмо», согласно данным ЕГРЮЛ, стало единственным владельцем компании, а в декабре того же года ООО «Индивидуум Принт» прекратило существование в результате присоединения к «Эксмо».

К этому времени финансовые показатели издательства резко ухудшились. По данным СПАРК, выручка «Индивидуум Принт» сократилась с 542,2 млн рублей в 2022 году до 236,2 млн в 2023-м, а чистая прибыль — со 141,6 млн до 2,1 млн рублей. Как подсчитал The Insider, выручка за год упала на 56%, а прибыль — примерно в 66 раз.

«Лето в пионерском галстуке» и «дело издателей»

Главным источником проблем для связанной с Individuum структуры стало Popcorn Books. Широкую известность издательству принес роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке» об отношениях пионера и вожатого. После ужесточения законодательства о так называемой ЛГБТ-пропаганде книгу сняли с продажи. Popcorn Books также привлекали к административной ответственности. The Insider рассказывал, что поводом для одного из дел стал в том числе донос тогдашнего депутата Александра Хинштейна после того, как издательство разместило на обложках книг цитату из Конституции РФ о запрете цензуры.

В мае 2025 года силовики провели обыски у сотрудников Popcorn Books, Individuum и «Эксмо». Троим, руководителю Popcorn Books и Individuum Дмитрию Протопопову, директору по продажам Павлу Иванову и отвечавшему за склад и распространение книг Артему Вахляеву, предъявили обвинения по статьям об организации или участии в деятельности экстремистской организации.

По версии следствия, с ноября 2023-го по сентябрь 2024 года сотрудники распространяли книги, которые власти сочли содержащими «ЛГБТ-идеологию». Речь шла более чем о тысяче проданных экземпляров. Еще более тысячи книг силовики изъяли во время обысков. Часть произведений, ставших основанием для претензий, была выпущена задолго до того, как Верховный суд РФ в ноябре 2023 года признал несуществующее «международное движение ЛГБТ» экстремистским. Среди упоминавшихся книг были «Лето в пионерском галстуке», «О чем молчит ласточка», Heartstopper Элис Осман и «Аристотель и Данте открывают тайны Вселенной» Бенджамина Алире Саэнса.

После задержаний «Эксмо» разослало партнерам список примерно из 50 книг с просьбой вернуть их или «утилизировать на месте». В январе 2026 года Popcorn Books объявило о закрытии после семи лет работы. Впрочем, уже через несколько дней на базе его команды появился новый импринт «Эксмо» Soda Press, который продолжил выпускать часть прежних серий.

В апреле 2026 года дело дошло до руководства самого «Эксмо»: силовики провели обыски, на допрос доставили гендиректора Евгения Капьева и других топ-менеджеров. Показания на руководство компании дали Протопопов, Иванов и Вахляев. Позднее в «Эксмо» сообщили, что Капьев и другие сотрудники проходят по делу как свидетели.

К августу 2026 года суды вынесли приговоры всем трем первоначальным фигурантам. Павел Иванов, Артем Вахляев и Дмитрий Протопопов получили по четыре года лишения свободы условно. Все трое признали вину и сотрудничали со следствием. Вахляеву, кроме того, запретили на четыре года работать в издательском бизнесе и администрировать сайты. 2,9 млн рублей суд постановил конфисковать как (по версии обвинения) доход от продажи книг.

Иск Малофеева из-за «Крипты»

Параллельно Individuum судилось с основателем «Царьграда» Константином Малофеевым. В 2024 году он потребовал признать недостоверными несколько фрагментов книги журналиста Андрея Захарова «Крипта. Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию блокчейном» и уничтожить ее тираж. Книга рассказывает о крахе криптобиржи WEX/BTC-e и содержит утверждения о возможной причастности Малофеева и связанных с ФСБ лиц к истории исчезновения средств клиентов биржи. Малофеев эти утверждения оспаривал.

В сентябре 2025 года Мосгорсуд при апелляции отказал Малофееву в удовлетворении требований к Захарову и Individuum. Суд в том числе отменил решение первой инстанции, признавшей порочащим один из фрагментов книги, и не стал требовать уничтожения тиража.

Фактическое закрытие Individuum завершает историю двух связанных издательских брендов, которые в 2023 году перешли под контроль «Эксмо». Popcorn Books прекратило работу в январе 2026-го, его команда продолжила работу под брендом Soda Press. Individuum сообщило о прекращении работы 28 сентября. В отличие от истории Popcorn Books, в сообщении Individuum говорится, что находившиеся в работе книги будут переданы другим издательствам.