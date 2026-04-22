Показания против руководства «Эксмо» дали экс-сотрудники издательства Popcorn Books, которые проходят по делу о «ЛГБТ-экстремизме»

Показания против руководителей «Эксмо» дали бывшие сотрудники издательства Popcorn Books, которые проходят обвиняемыми по делу о «ЛГБТ-экстремизме», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Утверждается, что экс-директор Popcorn Books Дмитрий Протопопов, экс-директор по продажам ООО «Индивидуум принт» Павел Иванов и менеджера склада Артем Вахляев «дали признательные показания и указали на причастность задержанных топ-менеджеров „Эксмо“ к экстремизму». Протопопов также заключил сделку со следствием.

Собеседник ТАСС рассказал, что фигурантам, которые около года находятся под домашним арестом, переквалифицировали обвинение на более тяжкое: организация, участие, склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ).

О том, что задержание топ-менеджеров «Эксмо» может быть связано с показаниями бывших сотрудников Popcorn Books, говорится и в заявлении пресс-службы «Эксмо».

«Уголовное дело было возбуждено в мае 2025 года и касалось нескольких наименований книг с признаками ЛГБТ-пропаганды, выпущенных издательством Popcorn Books до присоединения к „Эксмо“. Несколько десятков таких книг не были отражены в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия этого издательства, в чем и заключались обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books. Спустя год после возбуждения дела директор „Эксмо“ и еще три сотрудника опрашиваются в рамках следственных действий по этому делу. Мы предполагаем, что текущие допросы связаны с показаниями, которые дали обвиняемые по этому делу сотрудники Popcorn Books».

В сообщении также говорится, что ни в офисе «Эксмо», ни на складах никаких следственных действий не проводилось.

Накануне, 21 апреля, были задержаны и доставлены на допрос гендиректор издательства Евгений Капьëв, финансовый директор Светлана Цыпляева, замглавреда по литературе Юлия Соколовская и директор по дистрибуции Анатолий Норовяткин.

Так называемое «дело издателей» началось в мае 2025 года. Сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum, которые в то время были дочерними компаниями «Эксмо», обвинили в распространении книг с элементами «ЛГБТ-идеологии» — по российским законам это приравнивается к экстремистской деятельности. Особой известностью пользовался выпущенный Popcorn Books роман «Лето в пионерском галстуке» об отношениях пионера с вожатым в детском лагере в 1980-х годах.

Popcorn Books было закрыто в январе. В «Эксмо» заявили, что дочернее издательство прекращает свою деятельность как бренд, поскольку его название стало ассоциироваться «с более широким контекстом, чем издание книг».

Писатель, создатель независимой литературной премии «Дар» Михаил Шишкин в беседе с The Insider выразил уверенность, что преследование издателей в России только начинается: