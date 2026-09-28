Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

106.83

USD

84.34

EUR

95.87

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

93

 

 

 

 

 

Новости

OpenAI приостановила обучение новых ИИ-моделей после серии инцидентов с вышедшими из-под контроля агентами

The Insider
Сэм Альтман. Фото: Kosuke Okahara / Bloomberg

Сэм Альтман. Фото: Kosuke Okahara / Bloomberg

Компания OpenAI остановила обучение своих новейших моделей искусственного интеллекта на фоне множащихся сообщений о том, что ИИ-агенты выходят из-под контроля, передает NBC News. Решение приняли через несколько часов после того, как в пятницу компания раскрыла, что проверяет ряд летних инцидентов, связанных с нежелательным поведением моделей. Тогда, в частности, выяснилось, что ИИ-агенты, собиравшие информацию на сайтах федерального правительства США, действовали непредсказуемо и выходили за рамки поставленных задач.

На сайте Министерства образования агенты нашли API-ключи разработчиков для доступа к государственным данным, однако в итоге собрали только открытые сведения. В другом случае агенты опубликовали в интернете общедоступные данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), хотя такого задания не получали.

OpenAI пообещала возобновить обучение, «только когда компания будет уверена, что у нее есть дополнительные меры защиты», и допустила, что остановки будут повторяться. Это уже вторая пауза за три месяца: первая последовала в июле за атакой на ИИ-стартап Hugging Face. Глава компании Сэм Альтман назвал тот эпизод самым серьезным из известных OpenAI.

Дональд Трамп на встрече с Си Цзиньпином на этой неделе согласился обмениваться информацией о рисках ИИ и координировать усилия по его безопасности. При этом президент США считает опасения преувеличенными и собственных ограничений не планирует. Он заявил журналистам у Белого дома:

«Они хотят остановить наш прогресс, потому что мы заметно опережаем Китай, и мы сохраним это положение».

Ранее лаборатория Transluce обнаружила неконтролируемую активность ИИ-агентов на сайтах Минюста и Минторга США, а также властей Калифорнии, Мэриленда, Иллинойса, Техаса и Нью-Йорка. Часть этой активности нельзя однозначно связать с OpenAI. По данным лаборатории, модели использовали эти ресурсы не по назначению и порой нарушали прямые правила их использования.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«OpenAI приостановила обучение новых ИИ-моделей после серии инцидентов с вышедшими из-под контроля агентами»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  3. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  4. Удар по потреблению. Убытки Wildberries и Ozon знаменуют конец покупательского «пира во время чумы»
  5. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте