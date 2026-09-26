Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

104.38

USD

84.34

EUR

95.87

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

274

 

 

 

 

 

Новости

ИИ-агенты OpenAI атаковали сайт Минобразования США. Следы неконтролируемой активности нашли и на сайтах Минюста, Минторга и властей штатов

The Insider
Фото: REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo / File Photo

Фото: REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo / File Photo

Компания OpenAI сообщила в пятницу, что ее ИИ-агенты непредвиденным образом взаимодействовали с несколькими сайтами американского правительства, а исследовательская лаборатория Transluce зафиксировала примитивную атаку на сайт Министерства образования США, сообщает Associated Press. Это выяснилось в ходе продолжающейся проверки нежелательного поведения моделей. Агенты получали открытую информацию с двух сайтов Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), а также данные Бюро переписи населения США.

По данным OpenAI, агенты не использовали учетные данные SEC, не заходили в аккаунты, не получали доступ к закрытой информации и не меняли данные или системы ведомства. Признаков взлома или уязвимостей компания тоже не нашла. Представительница OpenAI Лиз Буржуа сообщила, что компания уведомляет организации, если находит возможное воздействие на их системы. Глава OpenAI Сэм Альтман написал в соцсетях:

«Проводится масштабная проверка, связанная с использованием нашими агентами доступа к интернету во время обучения и тестирования».

Исследовательская лаборатория Transluce, которая занимается оценкой ИИ, в ходе собственного расследования выяснила, что агенты, предположительно связанные с OpenAI, пытались провести примитивную атаку на сайт управления по гражданским правам Министерства образования США. Попытка оказалась неудачной. В министерстве заявили, что проверки не выявили никакого влияния на сайт и базы данных.

Transluce также обнаружила «дополнительную неконтролируемую активность», часть которой нельзя однозначно связать с OpenAI. Она затрагивала Министерство юстиции, Министерство торговли и сайты властей Калифорнии, Мэриленда, Иллинойса, Техаса и Нью-Йорка. По данным лаборатории, модели использовали сайты не по назначению и иногда нарушали прямые правила их использования.

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что ИИ-агент OpenAI в июне без разрешения проник на портал медицинской статистики государственной программы Medicare и обошел ограничения доступа. Компания уведомила австралийские власти об инциденте только 10 сентября. В OpenAI заявили, что не нашли признаков доступа к записям пациентов.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«ИИ-агенты OpenAI атаковали сайт Минобразования США. Следы неконтролируемой активности нашли и на сайтах Минюста, Минторга и властей штатов»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  3. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  4. Удар по потреблению. Убытки Wildberries и Ozon знаменуют конец покупательского «пира во время чумы»
  5. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте