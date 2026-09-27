Президент Казахстана уволил министра обороны после гибели 14 военных на учениях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны. Соответствующий указ 27 сентября опубликовала Служба центральных коммуникаций при президенте Казахстана. Кадровое решение последовало после гибели 14 военнослужащих во время учений на Каспии.

Новым министром обороны Токаев назначил 45-летнего генерал-майора Айдоса Мырзахметова. До этого он с января 2024 года командовал Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана. Ранее Мырзахметов служил в Службе государственной охраны, где занимал командные и руководящие должности. В 2025 году он окончил Национальный университет обороны, а в мае 2026-го получил звание генерал-майора.

Позднее на совещании с руководством Минобороны президент прямо связал кадровые решения с произошедшим на учениях. По словам Токаева, причиной гибели военнослужащих стали в том числе «халатность» и «профессиональная некомпетентность» офицеров и генералов. Он также заявил, что участников учений не обеспечили необходимым снаряжением, включая специальные спасательные жилеты, и поручил подготовить план реформирования армии.

Трагедия произошла 24 сентября во время учений «Хазар Қорғаны – 2026» в Мангистауской области. При высадке с катера «Қайсар» 17 военнослужащих унесло в открытое море. Троих удалось спасти, 14 погибли. На следующий день по делу задержали пять должностных лиц Минобороны: начальника штаба — первого заместителя главнокомандующего ВМС, двух командиров воинских частей, командира роты морской пехоты и командира катера. Их подозревают в халатности и нарушении правил кораблевождения, повлекших тяжкие последствия.

Накануне увольнения Косанова Токаев распорядился создать отдельную комиссию для комплексной проверки Минобороны, в том числе его финансового и материально-технического обеспечения. Первые результаты комиссия должна представить в течение 7 дней.