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Новости

Сотрудников Минобороны Казахстана задержали по делу о гибели военнослужащих во время учений. На них погибли 14 человек

The Insider
Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

Пять должностных лиц казахстанского Минобороны задержали по делу о гибели военнослужащих на учениях ВМС на Каспии. В их ходе 17 человек унесло в открытое море, 14 из них погибли. Об уголовном деле сообщила пресс-служба МВД республики.

Задержанных подозревают в халатности и нарушении правил безопасности при кораблевождении. Были задержаны: 

  • начальник штаба — первый заместитель Главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК; 
  • два командира воинских частей; 
  • командир роты морской пехоты;
  • и командир катера, участвовавшего в учениях. 

Всех их отправили в следственных изолятор в Актау. Имена подозреваемых не раскрываются, но известно, что должность первого замглавкома ВМС страны занимал Данияр Хайрушев, пишет издание «Курсив». 

Трагедия произошла во время учений «Хазар Қорғаны – 2026» на побережье Каспийского моря. При высадке с катера «Қайсар» 17 военнослужащих унесло в море. Троих из них удалось спасти, 14 погибли. 

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Публикация:«Сотрудников Минобороны Казахстана задержали по делу о гибели военнослужащих во время учений. На них погибли 14 человек»

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