Сотрудников Минобороны Казахстана задержали по делу о гибели военнослужащих во время учений. На них погибли 14 человек

Пять должностных лиц казахстанского Минобороны задержали по делу о гибели военнослужащих на учениях ВМС на Каспии. В их ходе 17 человек унесло в открытое море, 14 из них погибли. Об уголовном деле сообщила пресс-служба МВД республики.

Задержанных подозревают в халатности и нарушении правил безопасности при кораблевождении. Были задержаны:

начальник штаба — первый заместитель Главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК;

два командира воинских частей;

командир роты морской пехоты;

и командир катера, участвовавшего в учениях.

Всех их отправили в следственных изолятор в Актау. Имена подозреваемых не раскрываются, но известно, что должность первого замглавкома ВМС страны занимал Данияр Хайрушев, пишет издание «Курсив».

Трагедия произошла во время учений «Хазар Қорғаны – 2026» на побережье Каспийского моря. При высадке с катера «Қайсар» 17 военнослужащих унесло в море. Троих из них удалось спасти, 14 погибли.