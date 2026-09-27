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В Черногории задержали российско-израильскую пару с 19 чемоданами. В их квартире нашли миллион евро и оборудование для слежки

The Insider
Часть изъятой у Круглянских техники. Фото: полиция Черногории

Часть изъятой у Круглянских техники. Фото: полиция Черногории

В Черногории арестовали на 30 суток супругов Александра Круглянского и Александру Круглянскую, имеющих российское и израильское гражданство. Их задержали в аэропорту Тивата при попытке вылететь в Тель-Авив с 19 чемоданами, а позднее в квартире, которой они пользовались в Будве, нашли около миллиона евро и большое количество IT-оборудования, в том числе, предположительно, предназначенного для слежки и шпионажа, сообщает черногорское издание Vijesti.

31-летнего Александра Круглянского и 42-летнюю Александру Круглянскую задержали 23 сентября. Как сообщила полиция Черногории, при досмотре их багажа сотрудники пограничной службы и таможни обнаружили 26 210 евро, 1150 израильских шекелей, большое количество незадекларированной электроники и лекарства. У супругов также изъяли несколько средств связи. Их подозревают в контрабанде и отмывании денег.

По данным Vijesti, в 17 из 19 чемоданов находилась электроника. На опубликованных полицией фотографиях изъятого оборудования видны, в частности, GPS-трекер с микрофоном (назначение устройства указано на нем по-русски), профессиональный детектор радиосигналов BugHunter Professional BH-04, камеры видеонаблюдения, компьютерные комплектующие, накопители и кабели. Источники издания утверждают, что часть техники могла использоваться для слежки, наблюдения, шпионажа и обнаружения подслушивающих устройств.

Изъятый GPS-трекер с микрофоном

Изъятый GPS-трекер с микрофоном

Полиция Черногории

После задержания полиция обыскала квартиру на втором этаже жилого дома в Будве, которой пользовались супруги. Обыск продолжался более 12 часов. Там нашли наличные в восьми валютах — евро, российских рублях, сербских динарах, израильских шекелях, турецких лирах, дирхамах ОАЭ, долларах США и киргизских сомах — общей стоимостью около миллиона евро. Кроме того, были изъяты полиграф, средства связи, большое количество IT-оборудования и 1120 евро, которые полиция считает поддельными. Все найденное направят на экспертизу.

Изъятые наличные

Изъятые наличные

Полиция Черногории

Vijesti также пишет, что силовики обыскали квартиру в городе Бар, которой, предположительно, пользовались Круглянские. Супруги неоднократно въезжали в Черногорию и находились там по туристическим визам. Во время допроса оба воспользовались правом хранить молчание.

Следственный судья Основного суда Котора Шпиро Павичевич отправил Круглянских под арест на срок до 30 дней из-за риска побега. Полиция заявляла, что расследует обстоятельства дела совместно с Агентством национальной безопасности Черногории и другими структурами безопасности, а также взаимодействует с международным разведывательным сообществом.

В июле Черногория уже высылала троих россиян после обнаружения у них большого количества компьютерной и цифровой техники. Среди них был видеооператор Андрей Ишкинин, сотрудничавший со «Шкулев Медиа». Его жена объясняла The Insider, что компьютеры и другое оборудование он вез на день рождения знакомого для встречи геймеров. Однако она не смогла назвать конкретные игры и отказалась предоставить контакт или назвать именинника. Как и в случае Круглянских, обстоятельства той поездки полиция проверяла совместно с Агентством национальной безопасности.

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Публикация:«В Черногории задержали российско-израильскую пару с 19 чемоданами. В их квартире нашли миллион евро и оборудование для слежки»

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