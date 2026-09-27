В Черногории задержали российско-израильскую пару с 19 чемоданами. В их квартире нашли миллион евро и оборудование для слежки

В Черногории арестовали на 30 суток супругов Александра Круглянского и Александру Круглянскую, имеющих российское и израильское гражданство. Их задержали в аэропорту Тивата при попытке вылететь в Тель-Авив с 19 чемоданами, а позднее в квартире, которой они пользовались в Будве, нашли около миллиона евро и большое количество IT-оборудования, в том числе, предположительно, предназначенного для слежки и шпионажа, сообщает черногорское издание Vijesti.

31-летнего Александра Круглянского и 42-летнюю Александру Круглянскую задержали 23 сентября. Как сообщила полиция Черногории, при досмотре их багажа сотрудники пограничной службы и таможни обнаружили 26 210 евро, 1150 израильских шекелей, большое количество незадекларированной электроники и лекарства. У супругов также изъяли несколько средств связи. Их подозревают в контрабанде и отмывании денег.

По данным Vijesti, в 17 из 19 чемоданов находилась электроника. На опубликованных полицией фотографиях изъятого оборудования видны, в частности, GPS-трекер с микрофоном (назначение устройства указано на нем по-русски), профессиональный детектор радиосигналов BugHunter Professional BH-04, камеры видеонаблюдения, компьютерные комплектующие, накопители и кабели. Источники издания утверждают, что часть техники могла использоваться для слежки, наблюдения, шпионажа и обнаружения подслушивающих устройств.