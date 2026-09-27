Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые с начала полномасштабной войны в Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как пишет Der Spiegel, встреча состоялась по инициативе немецкой стороны и продлилась около 20 минут. Представителей СМИ на нее не допустили, после разговора Лавров и Вадефуль пожали друг другу руки. По данным немецких источников, перед встречей российская сторона через «неназванные третьи государства» дала понять немецким дипломатам, что готова к переговорам.

В последний раз Лавров встречался с главой МИД Германии в январе 2022 года, менее чем за месяц до начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Тогда этот пост занимала Анналена Бербок.

В интервью ZDF Вадефуль назвал разговор с Лавровым «напряженным». По его словам, российская сторона не приняла его предложение о деэскалации.

«Для меня было важно ясно дать понять, что Германия не приемлет таких вещей, как атака беспилотника в Лейпциге. Что это неприемлемая эскалация. И я четко предупредил Россию, чтобы она не продолжала в том же духе. Мы можем защитить себя, мы можем дать отпор, и мы это сделаем. Я предложил деэскалировать ситуацию, особенно учитывая обстоятельства в Украине. Но пока это предложение не было воспринято положительно».

Он также сообщил, что дал понять Лаврову: Германия продолжит поддерживать Украину и оказывать экономическое давление на Россию. Кроме того, глава немецкого МИД призвал Москву к переговорам по вопросу экспорта украинского зерна, подчеркнув, что от его поставок зависят в том числе страны Глобального Юга.

Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что не услышал от Вадефуля «ничего нового», а обвинения России в причастности к инциденту с беспилотником в Лейпциге назвал бездоказательными.

«Такой был подтекст, что вот я пришел, я снизошел до контакта с вами, но вы теперь ради того, что я сделал такой жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте. Давайте обеспечьте договоренность по Черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем. <...> В Лейпциге нашли какой-то там беспилотник бесхозный и сразу сказали, что это российский. <...> Я ничего нового, по сравнению с тем, что Берлин ежедневно публично заявляет, не услышал. Я ему так честно и сказал», — цитирует Лаврова ТАСС.

Встреча на фоне ухудшения отношений России и Германии

Встреча Лаврова и Вадефуля состоялась на фоне резкого ухудшения отношений между Москвой и Берлином. В начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Работу аэропорта пришлось временно приостановить, а прибывающие самолеты отправлять на запасные аэродромы.

Американские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщали, что спецслужбы США связывают обнаруженный дрон с Россией. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт официально возложил ответственность за произошедшее на Россию, назвав это «гибридной атакой». Немецкие следователи установили личности двух подозреваемых, один из которых, гражданин России Олег Л., по данным следствия, связан с ГРУ.

После этого Германия закрыла генконсульство России в Бонне и «Русский дом» в Берлине. Российские власти в ответ потребовали закрыть генконсульство Германии в Санкт-Петербурге и отделения Гёте-института по всей стране.

В последние годы количество инцидентов с беспилотниками в Германии резко выросло. В конце 2025 года сообщалось, что силовые службы за год зафиксировали около 2000 пролетов неизвестных БПЛА над территорией страны. Только за первое полугодие 2026 года в немецких аэропортах произошло около 145 инцидентов с беспилотниками. В отдельных случаях из-за них приходилось останавливать воздушное движение: например, в аэропорту Берлин-Бранденбург за первые шесть месяцев года БПЛА заметили 28 раз, семь из этих случаев привели к временной приостановке полетов.

«Не оставлять диалог с Россией американцам»

В разговоре с ZDF Вадефуль заявил, что одной из причин встречи с Лавровым стало нежелание полностью отдавать диалог с Москвой Соединенным Штатам.

«Я не хочу, чтобы мы, европейцы, полностью оставляли американцам диалог с Россией», — сказал министр, добавив, что подобные контакты сохранялись даже во время холодной войны.

При этом США в последние месяцы действительно поддерживали прямые контакты с российскими властями. В конце августа Москву посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. О поездке заранее не сообщалось, а российская сторона первоначально не подтверждала его приезд. Позднее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Рэтклифф приезжал «для установления контактов между спецслужбами».

Несколько дней назад госсекретарь США Марко Рубио также сообщил, что Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20, который пройдет 14–15 декабря в Майами. Путин приглашение пока публично не принял. Вадефуль приветствовал решение американской стороны, заявив, что оно может стать одним из способов подтолкнуть Москву к переговорам.