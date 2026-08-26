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Глава ЦРУ приезжал в Россию для «контактов между спецслужбами» — Песков

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф накануне приезжал в Россию для «установления контактов между службами безопасности». Об этом заявил газете The Washington Post пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

Он не привел других подробностей визита Рэтклиффа. 

Агентству ТАСС Песков также сообщил, что встреча главы ЦРУ и Владимира Путина не планировалась, хотя накануне корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев утверждал, что Путину пришлось изменить из-за этого визита свой график.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл с визитом в Москву во вторник, 25 августа. В Кремле тогда заявили, что не располагают информацией насчет борта американских ВВС, который преземлился во Внуково в тот день, и у них нет планов встретиться с представителями администрации США. 

Точная причина визита Рэтклиффа неизвестна. По одной версии, его визит может быть связан с освобождением из российской колонии американца Чарльза Зиммермана, осужденного за провоз оружия, по другой — Рэтклифф был намерен передать Путину предупреждение, основываясь на новых разведданных США. 

В прошлый раз директор американской разведки (тогда это был Уильям Бëрнс) посещал Москву в ноябре 2021-го, незадолго до начала полномасштабной войны России с Украиной. 

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