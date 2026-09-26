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США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин на $30 млрд и запустят диалог об ИИ

The Insider
Фото: AP

Фото: AP

Китай и США согласовали взаимное снижение тарифов на $30 млрд и договорились начать диалог по искусственному интеллекту, заявил в субботу МИД КНР, передает Reuters. Эти договоренности вошли в «консенсус из восьми пунктов», достигнутый во время визита Си Цзиньпина в Вашингтон. Кроме того, стороны создадут совет по торговле и продлят действие договоренностей, достигнутых ранее на переговорах в Куала-Лумпуре.

В рамках диалога об ИИ Пекин и Вашингтон намерены обсуждать риски и преимущества технологии, следующий раунд консультаций назначен на ноябрь. Также страны создадут канал связи на случай инцидентов, связанных с искусственным интеллектом.

Помимо экономических вопросов, стороны пообещали поддержать друг друга в проведении саммитов АТЭС и G20. Оба лидера планируют посетить форумы, которые примет другая страна, об этом ранее писал в соцсетях Дональд Трамп. Во внешней политике Китай и США сошлись на том, что Иран должен выполнить обязательство не создавать ядерное оружие, и ни одно государство или организация не должны взимать плату за транзит по международным водным путям.

Трехдневный саммит Си Цзиньпина и Трампа завершился в пятницу. По оценке Reuters, встреча продемонстрировала скорее личную дипломатию лидеров, чем крупные публичные прорывы. Си уже вернулся в Пекин. 

В день прилета Си Цзиньпина министр финансов США Скотт Бессент объявил в эфире Fox News, что стороны продлят торговое перемирие, истекающее 10 ноября, на два месяца — до 10 января. По его словам, это даст время для работы над более масштабной торговой сделкой. Трамп тогда лично встретил китайского лидера на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде, Си прибыл в США впервые почти за три года.

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Публикация:«США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин на $30 млрд и запустят диалог об ИИ»

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