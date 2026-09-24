США и Китай продлят торговое перемирие до 10 января. Трамп лично встретил Си Цзиньпина на авиабазе Эндрюс

Президент США Дональд Трамп лично встретил председателя КНР Си Цзиньпина на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде. Китайский лидер прибыл с трехдневным визитом — это его первая поездка в США почти за три года, сообщает Reuters. Министр финансов США Скотт Бессент объявил, что стороны договорились продлить торговое перемирие, действующее уже 11 месяцев.

В эфире Fox News Бессент уточнил, что перемирие продлится до 10 января, хотя оно должно было истечь 10 ноября. О торговой сделке ничего не говорится в письменном заявлении Си, которое распространило посольство. Китайский лидер заявил:

«Китай и Соединенные Штаты должны быть партнерами, а не соперниками».

Встречу сопровождали военный оркестр, артиллерийский салют и пролет бомбардировщика B-1. По подсчетам канала C-SPAN, американский президент встречает иностранного лидера на базе Эндрюс впервые за 11 лет — в последний раз так в 2015 году при Бараке Обаме принимали папу римского Франциска.

Переговоры должны состояться сегодня позднее. Собеседники Reuters допускают, что стороны договорятся о снижении пошлин в отдельных отраслях, сотрудничестве в борьбе против наркотрафика и расширении контактов между военными. Си, по их данным, вероятно, поднимет тему Тайваня, а Трамп будет добиваться освобождения задержанных в Китае американцев и не станет смягчать экспортный контроль. Совместной пресс-конференции не будет, каждая сторона выпустит собственное заявление.

Предыдущая встреча лидеров прошла в мае в Пекине. Тогда Си предупредил Трампа, что при «неправильном» решении тайваньского вопроса между странами могут начаться столкновения или даже конфликт.