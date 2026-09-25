Облавы иммиграционной полиции в скотоводческих штатах США грозят подорожанием говядины — отраслевые ассоциации

Рейды Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в скотоводческих регионах срывают поставки говядины и приведут к ее подорожанию для потребителей, предупредили отраслевые объединения Техаса, Канзаса и Оклахомы, передает The Washington Post. По их данным, в последние дни из-за облав тысячи голов скота с задержкой отправили на перерабатывающие предприятия, а убытки и дополнительные расходы участников рынка уже исчисляются миллионами долларов.

Усиление присутствия ICE фиксируется в животноводческих районах всех трех штатов, сильнее всего пострадали мясоперерабатывающие города юго-запада Канзаса — Додж-Сити, Либерал и Гарден-Сити. Неясно, задерживают ли агенты людей непосредственно на сельхозпредприятиях, однако рост числа арестов в местных сообществах отпугивает работников от выхода на смену. В совместном заявлении Ассоциации откормщиков скота Техаса, Животноводческой ассоциации Канзаса и Ассоциации скотоводов Оклахомы говорится:

«Эти операции ICE оказывают колоссальное сдерживающее воздействие на легальных, документально оформленных квалифицированных работников, которые обеспечивают страну говядиной и поддерживают работу цепочки поставок скота».

Сенаторы-республиканцы от Канзаса Джерри Моран и Роджер Маршалл призвали ICE действовать безопасно и во взаимодействии с местной полицией. В прошлом году администрация Трампа после лоббистской кампании бизнеса поручила агентам не проводить облавы на фермах и в сфере гостеприимства.

Как отмечает WP, говядина в США дорожает и без того — в августе фунт фарша стоил рекордные $6,92. Фермеры жалуются на высокие цены на зерно, топливо и удобрения, в том числе из-за войны с Ираном. В прошлом месяце администрация Трампа решила импортировать 660 млн фунтов иностранной говядины для продажи по сниженным ценам, и часть скотоводов восприняла это как предательство.

Ранее федеральный судья Рудольф Контрерас усмотрел вероятное нарушение Конституции в действиях ICE, агенты которой вручили предупреждение жителю Рочестера (штат Нью-Йорк) Дэвиду Стриверу за резкое письмо руководству ведомства. Суд запретил Министерству внутренней безопасности угрожать ему дальше.