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Новости

Присяжные в США признали Facebook виновным в обмане пользователей из-за утечки данных в консалтинговую фирму Cambridge Analytica

The Insider
REUTERS/Yves Herman/File Photo

REUTERS/Yves Herman/File Photo

Суд присяжных в американском штате Нью-Мексико признал, что Facebook вводил пользователей в заблуждение относительно защиты их личных данных, передает Associated Press. Размер выплат определит судья. Представители штата требуют назначить максимальный штраф — по $5 тысяч за каждое нарушение.

Процесс в Санта-Фе длился две недели. Он касался утечки через стороннее приложение с тестом на тип личности, которое собрало данные примерно 87 млн профилей. Эту информацию продали политической консалтинговой фирме Cambridge Analytica для таргетированной рекламы. Среди клиентов ныне закрытой компании был предвыборный штаб Дональда Трампа в 2016 году.

Присяжные согласились с обвинением и пришли к выводу, что от неспособности Facebook защитить данные пострадало всё население Нью-Мексико — более 2 млн человек. Ранее в этом году штат уже добился от Meta выплат на общую сумму $942 млн по делу о защите несовершеннолетних. Кроме того, суд обязал компанию ввести проверку возраста и ограничения по времени на своих платформах.

В августе Meta согласилась выплатить до $18 млрд по мировому соглашению со штатами по делу о безопасности детей. В 130-страничном документе был пункт, освобождающий компанию от будущей ответственности за утечку данных в Cambridge Analytica. В итоге Нью-Мексико оказался единственным штатом, который довел это дело до суда. Соглашение также не подписала Флорида, посчитав его слишком мягким по отношению к Meta.

К мировому соглашению присоединились 47 штатов, а также округ Колумбия, Пуэрто-Рико, Американское Самоа и Северные Марианские острова. Помимо выплат, Meta обязалась финансировать независимый фонд исследований соцсетей. При этом суд в Нью-Мексико в августе отказался запрещать рекомендательные алгоритмы, бесконечную прокрутку и автовоспроизведение коротких роликов, сославшись на Первую поправку к Конституции США.

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Публикация:«Присяжные в США признали Facebook виновным в обмане пользователей из-за утечки данных в консалтинговую фирму Cambridge Analytica»

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