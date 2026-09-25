Медведь убил седьмого человека за месяц в Красноярском крае. В Минприроды прошли обыски из-за нападений

В Красноярском крае медведь убил 51-летнюю жительницу села Вознесенка Ирбейско-Саянского округа — она стала седьмой жертвой нападений медведей в регионе за сентябрь. Как сообщил региональный Следственный комитет, утром 25 сентября женщина вышла на приусадебный участок и увидела медведя, который пытался пробраться в загон с домашними животными. Зверь набросился на нее, женщина погибла на месте. Хищника застрелил сосед.

За два дня до этого СК возбудил уголовное дело о халатности из-за гибели шести человек при нападениях медведей в течение сентября. На следующий день следователи пришли с обысками в Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. В ведомстве изъяли документы, связанные с регулированием численности медведей. Подозреваемых по делу пока не называли.

Следствие считает, что чиновники не приняли достаточных мер, несмотря на многочисленные сообщения о появлении животных рядом с людьми. По данным СК, численность бурых медведей в Красноярском крае выросла в 2,5 раза и превысила 26 тысяч особей. От жителей поступило более 120 сообщений о выходах животных в населенные пункты более чем в 15 районах края, а также в Красноярске, Железногорске и Зеленогорске. 24 сентября региональное Минприроды сообщало, что власти приняли решения об отстреле 1214 медведей, из которых 653 уже были убиты.

Эксперты, с которыми ранее поговорил The Insider, связывают участившиеся выходы медведей к людям не только с численностью животных. Среди причин они называли разрушение кормовой базы и мест обитания, вырубки и пожары, свалки у населенных пунктов, отсутствие работы с пищевыми отходами и недостаточное финансирование природоохранных программ. Эксперт Greenpeace Центральной и Восточной Европы Дмитрий Маркин отмечал, что отстрел сам по себе проблему не решает.