«Нападения медведей будут учащаться, а виновниками окажутся хищники, с которыми государство умеет бороться только через отстрелы» — эксперт

С конца августа российские СМИ и Telegram-каналы почти ежедневно сообщают о новых нападениях медведей на людей. Регионы вводят режимы повышенной готовности и закрывают туристические маршруты, а губернатор Магаданской области Сергей Носов попросил пересмотреть законодательство и разрешить более жесткое регулирование численности зверя.

При этом Минприроды настаивает, что 20–30 нападений медведей в год — обычная статистика, а аномальным был лишь 2014 год, когда было зафиксировано 166 случаев. Но по интенсивности и географии текущая волна нетипична — выходы хищников к людям фиксируют в 41 регионе, причем там, где о них давно не было слышно. Так, в конце августа медведь напал на женщину под Новосибирском — для региона такое событие — редкость.

Интенсивное освещение проблема получила после того, как 19 августа на Алтае медведь ночью ворвался в палатку туристов на турбазе «Исток» у села Артыбаш и на глазах у жениха утащил в лес 29-летнюю Снежану Королёву, сотрудницу МЧС из Новосибирска (накануне она приняла предложение руки и сердца молодого человека). Девушка погибла.

Хроника происшествий

Далее российские СМИ стали активно писать о нападениях медведей:

26 августа, Новосибирская область. Медведь задрал корову и бросился на женщину, приехавшую проверить стадо у деревни Мальчиха в Колыванском районе, она уцелела (случай, описанный выше).

Медведь задрал корову и бросился на женщину, приехавшую проверить стадо у деревни Мальчиха в Колыванском районе, она уцелела (случай, описанный выше). 30 августа, Новгородская область. Медведица набросилась на охотника, который выстрелил в ее сторону, мужчина выжил с травмами головы, рук и ног.

Медведица набросилась на охотника, который выстрелил в ее сторону, мужчина выжил с травмами головы, рук и ног. 30 августа, Кемеровская область. Медведь напал на 68-летнюю пенсионерку в Новокузнецке, хищника застрелил подъехавший полицейский.

Медведь напал на 68-летнюю пенсионерку в Новокузнецке, хищника застрелил подъехавший полицейский. 31 августа — 2 сентября, Красноярский край. В лесу под поселком Подтёсово пропали, а затем были найдены мертвыми две женщины: 67 и 73 лет — ушедшие за грибами. Следствие засвидетельствовало следы нападения медведя.

В лесу под поселком Подтёсово пропали, а затем были найдены мертвыми две женщины: 67 и 73 лет — ушедшие за грибами. Следствие засвидетельствовало следы нападения медведя. 6 сентября, Красноярский край. Медведь задрал 40-летнего вахтовика в лесу у поселка Южно-Енисейский, мужчина погиб на месте.

Медведь задрал 40-летнего вахтовика в лесу у поселка Южно-Енисейский, мужчина погиб на месте. 7 сентября, Бурятия. Медведь набросился на мужчину, который провожал жену на автобус и завернул проверить скот в лес возле улуса Хуртага. Несмотря на усилия хирургов, он умер в больнице.

Медведь набросился на мужчину, который провожал жену на автобус и завернул проверить скот в лес возле улуса Хуртага. Несмотря на усилия хирургов, он умер в больнице. 16 сентября, Красноярский край. Медведь напал на 66-летнюю женщину прямо у ее дома в деревне Верхний Кебеж. Хищник скрылся, пенсионерка погибла на месте.

К середине сентября журналисты насчитали не менее 12 погибших от нападений медведей с начала года и более 530 отстрелянных по стране хищников, которых власти и охотники сочли опасными.

Какие меры вводят регионы

Основное решение проблемы власти видят в массовом отстреле животных. К середине сентября по стране уничтожили более 530 медведей, которых сочли опасными. В Красноярском крае, лидере по числу инцидентов, краевые власти ввели вознаграждение в 36,5 тысячи рублей за каждого добытого в охотничьих угодьях зверя — при этом отстрел зверей в границах поселков остается исключительным правом полиции. В Иркутской области создали 81 оперативную группу из 209 специалистов и охотников со 142 единицами техники и приняли 118 решений о регулировании в отношении 250 медведей. В Бурятии за сезон отстреляли 149 медведей — правда, слов «отстрелян» или «убит» местные ведомства избегают: в сводках фигурирует эвфемизм «отрегулирован».

Параллельно регионы ограничивают людям доступ в лес и общественные пространства. В Турочакском районе Алтая после гибели туристки ввели комендантский час с 20:00 до 10:00, нацпарк «Красноярские Столбы» и часть маршрутов заповедника «Ергаки» закрыли для посетителей, а в Слюдянском районе Иркутской области перенесли школьные линейки 1 сентября и ужесточили меры безопасности в учебных заведениях. В Бурятии, где в отдельные сутки в республиканский природнадзор поступает до 32 сообщений о выходах медведей, на дистанционное обучение перевели две школы и техникум в Закаменске, а также учебные заведения в Баргузинском и Хоринском районах.

На федеральном уровне Минприроды собирает предложения регионов по изменению законодательства о регулировании численности медведя. Пока действует старая норма — субъекты вправе ежегодно сокращать популяцию не более чем на 30%. Собственный вариант уже предложил губернатор Магаданской области Сергей Носов: закрепить статус санитарных зон вокруг населенных пунктов, куда зверю нельзя заходить в принципе, а нарушивших границу хищников отстреливать без дополнительных согласований.

Почему это происходит

Биологи и охотоведы объясняют учащение выходов хищников к людям совокупностью факторов: ростом популяции — по данным Минприроды, с 1990 года она увеличилась более чем в 2,3 раза (до 307,9 тысячи особей), — неурожаем кедрового ореха и ягод, лесными пожарами в Сибири и привыканием зверей к свалкам и турбазам.

В своем комментарии для The Insider эксперт Коммуникационного экологического агентства (КЭА), пожелавший остаться неназванным, обращает внимание на две группы причин:

«Учащение нападений медведей на людей нужно разделять на два типа: нападения в населенных пунктах и рядом с ними и нападения на отдаленных природных территориях. Важно учитывать и географию конфликтов: в разных регионах причины могут сильно отличаться. Но если говорить в целом, в первом случае выходы хищников — и не только медведей, на Дальнем Востоке это еще и тигры — связаны с целым рядом проблем. Изменение климата, вырубки (легальные и „чёрные“), отчасти бесконтрольная охота, браконьерский вылов рыбы, фактически промышленный сбор всего, что можно найти в лесу и что служит кормом медведям (ягоды, орехи, грибы и так далее), — всё это разрушает кормовую базу. В результате медведи начинают искать пропитание у населенных пунктов. Вторая группа причин — отсутствие работы с местными жителями и ее финансирования, отсутствие системы переработки пищевых отходов, домашние животные на цепях и скот, не защищенный от нападений хищников. В итоге у людей нет ни информации, ни средств, чтобы снижать число конфликтных ситуаций. Второй тип — конфликты с медведями в дикой природе. Туризм растет, а уровень подготовки самих туристов падает; одновременно сворачиваются природоохранные программы, усиливается давление на экологов, а деньги идут почти исключительно в развитие туризма на природных территориях. Чтобы дать точную оценку происходящему, нужна системная работа, а она сейчас невозможна. Согласно моему личному опыту и анализу ситуации считаю, что число нападений будет увеличиваться, а виновниками окажутся хищники, с которыми государство умеет бороться только через отстрелы».

Похожей точки зрения придерживается и Дмитрий Маркин, эксперт Greenpeace Центральной и Восточной Европы:

«Существующие исследования и анализ экологической ситуации в России показывают, что наиболее вероятной причиной участившегося выхода медведей к населенным пунктам является нехватка еды и разрушение мест обитания в результате деятельности человека, а не резкий рост популяции. К этому приводят варварские вырубки, неэффективное лесное хозяйство и чрезмерный вылов лосося. Также влияние на экосистемы тайги оказывает климатический кризис — в России температура повышается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете. Всё это вынуждает медведей покидать свою обычную среду обитания. Ситуация усугубляется свалками вокруг населенных пунктов и открытыми мусорными площадками, на которых животные могут найти еду. Тезис о том, что основной причиной является резкий рост популяции, не выглядит убедительным. Крупные млекопитающие размножаются медленно, взрывной рост популяции в течение нескольких лет просто невозможен. К тому же никаких серьезных исследований реального количества медведей в последние годы в России не проводилось из-за деградации научной работы — иностранные фонды, поддерживавшие такие исследования раньше, были изгнаны из страны, а государство не спешит занимать их место и финансировать науку. Поэтому любые цифры, озвучиваемые чиновниками, нельзя воспринимать всерьез. Отстрел в этих условиях не решает проблему, а может, наоборот, усугубить ее — раненое или напуганное животное с большей вероятность проявит агрессию в отношении человека. А голодного медведя страх быть застреленным всё равно не остановит. Эта ситуация — результат планомерного уничтожения природоохранной системы, проводимого Путиным многие годы. Сокращение заповедников, экономия на научных исследованиях и деятельности природоохранных служб в пользу войны, рост рубок малонарушенных лесов в Сибири и на Дальнем Востоке, ослабление природоохранного законодательства, запрет деятельности независимых экологических организаций, научная изоляция, отсутствие продуманной климатической политики — всё это в комплексе ведет к постоянному ухудшению экологической ситуации в стране. Выход медведей к населенным пунктам — одно из проявлений этой деградации».

Японский опыт

Уже не первый год в Японии наблюдается похожая ситуация. 2025 год там стал рекордным по числу жертв за всё время наблюдений: медведи убили 13 человек и ранили больше сотни, зафиксировано 235 нападений и свыше 20 тысяч случаев появления зверя. Хищники заходили в супермаркеты и жилые кварталы, совершали ничем не спровоцированные нападения.

Причины происходящего специалисты называют те же, что и их российские коллеги: неурожай желудей и буковых орехов вынудил медведей расширять территорию поиска корма, а на это наложился долгосрочный рост популяции — с 15 тысяч особей в 2012 году до около 54 тысяч в 2025-м, — запустение сельских районов, предоставившее зверю одичавшие сады, и нехватка охотников, которых с каждым годом становится всё меньше.

Решая проблему, японские власти пошли на меры, которые в России пока не обсуждаются даже как крайний вариант: осенью 2025 года в помощь охотникам в префектуру Акита перебросили армию, полиции разрешили применять огнестрельное оружие в черте населенных пунктов, а по итогам года отстреляли и поймали рекордное число медведей — 13 499.

В марте 2026 года правительство утвердило дорожную карту по борьбе с хищниками до 2030 года с плановыми показателями отстрела по регионам, а в апреле официально сменило политику в отношении медведя — с «охраняемого вида» на «активно регулируемый», разрешив уничтожение зверя в жилых и сельскохозяйственных зонах как норму.