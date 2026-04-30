Японские власти предупредили об угрозе нападения медведей перед праздниками. С их нашествием с прошлого года безуспешно борются военные

Японские власти объявили экстренные предупреждения об угрозе нападений медведей в ряде регионов — одновременно со стартом Золотой недели, крупнейшего праздничного периода в году, который в 2026 году продлится с 29 апреля по 6 мая. Livedoor сообщает, что предупреждения выпущены в префектурах Аомори, Иватэ и Фукусима. Эксперты предупреждают о «бурной весне» у медведей и высоком риске столкновений их с людьми.
Инциденты следуют один за другим. В префектуре Иватэ 20 апреля было обнаружено тело женщины — предположительно, жертвы медведя. 27 апреля в Хоккайдо медведь атаковал охотника после выстрела, пострадавший получил ранения головы и лица и был госпитализирован. 29 апреля в жилом квартале префектуры Тояма медведь напал на женщину и тяжело ее ранил, отмечается, что это первая жертва нападения медведя в префектуре за 26 лет. В тот же день в районе Идзуми города Сэндай медведь выскочил под колеса легкового автомобиля, а у станции Хаманака на Хоккайдо машинист поезда заметил медведя прямо у края путей. 30 апреля поступило сообщение еще об одном нападении в Тояме — пострадавший получил ранения лица во время прогулки.
Для отслеживания инцидентов в реальном времени в Японии работает специализированная карта Kumamap (кума по-японски — медведь) — на сегодняшний день на ней зафиксировано свыше 130 тысяч связанных с медведями наблюдений и инцидентов из всех 47 префектур страны. По данным карты, число нападений в период Золотой недели выросло в 9 раз с 2019 по 2025 год.
Рекордный 2025-й год
Прошлый год стал самым смертоносным в истории наблюдений за нападениями медведей в Японии. 13 человек погибли, более 100 получили ранения. К ноябрю было зафиксировано 235 нападений и более 20 тысяч наблюдений медведей по всей стране. В том числе участились так называемые «хищнические» нападения — в отличие от оборонительных — они происходили как в лесах, так и в жилых кварталах, когда животное не было спровоцировано, а атаковало исключительно по своей воле.
Медведи появлялись в самых неожиданных местах. 7 октября медведь ворвался в супермаркет неподалеку от Токио и напал на двух покупателей в суши-отделе. 9 ноября в городке Годзёмэ в префектуре Акито медведь напал на 78-летнюю женщину, а затем атаковал 50-летнюю, прибежавшую на крик. Не случайно Япония выбрала иероглиф 熊 (медведь) символом 2025 года.
Почему медведи идут к людям
Главной непосредственной причиной рекордного числа инцидентов в 2025 году специалисты называют неурожай. Wildlife Society пишет, что в 2025 году по всей стране резко сократился урожай желудей и буковых орехов — основной пищи медведей перед зимней спячкой. В результате животные, в том числе самки с детенышами, были вынуждены расширять территорию поиска корма и выходить в пригородные зоны.
При этом действуют и долгосрочные факторы. Численность медведей в Японии выросла примерно с 15 тысяч особей в 2012 году до около 54 тысяч в 2025-м — во многом благодаря ограничениям на охоту, введенным ради сохранения популяции, которая в 1980-е годы резко сократилась. В докладе организации Japan Bear Network сообщается, что с 1978 по 2018 год ареал обитания медведей в Японии увеличился примерно вдвое — во многом из-за массового оттока населения из сельских районов. По мере того, как деревни пустели, заброшенные сады с хурмой, каштанами и грецким орехом стали кормовой базой для животных. Дополнительную роль сыграла авария на АЭС в Фукусиме — зона отчуждения вокруг нее превратилась в нетронутый ареал, где медведи расселились беспрепятственно.
Эксперт по дикой природе Ониси Наоки указывает и на острую нехватку охотников. Их становится всё меньше, они стареют, а подготовка таких специалистов занимает около 10 лет.
Ответные меры
Осенью 2025 года японские власти задействовали в борьбе с медведями армию. Силы самообороны были переброшены в префектуру Акита после того, как местный губернатор заявил, что региональные власти не имеют достаточного количества сил и средств для решения этой проблемы. К концу года в ходе совместной операции военных и охотников было поймано и уничтожено более 12 тысяч медведей.
На законодательном уровне сотрудникам полиции было разрешено применять огнестрельное оружие в черте населенных пунктов. По итогам 2025 финансового года число отстрелянных и пойманных медведей по всей стране достигло рекордных 13 499 особей. 14 ноября 2025 года правительство приняло «Пакет мер по противодействию ущербу от медведей», предусматривающий, в том числе, введение института государственных охотников и выделение 34 млрд иен на нужды программы.
В марте 2026 года японское правительство утвердило дорожную карту по борьбе с медведями до 2030 года. Для каждого региона установлены плановые показатели отстрела, в частности, 12 тысяч особей для Тохоку и 2 тысячи — для района Токио. Параллельно поставлена цель утроить число муниципальных сотрудников, задействованных в отловe медведей, до 2 500 человек, а также обеспечить местные власти 10 тысячами ловушек и 20 тысячами единиц отпугивающего медведей спрея.
В апреле 2026 года Министерство окружающей среды обновило управленческие руководящие принципы в отношении медведей: политика официально сменилась с «охраняемого вида» на «активно регулируемый». Жилые кварталы и сельскохозяйственные угодья теперь определены как зоны, откуда медведей надлежит активно вытеснять, а проникающие туда особи подлежат «уничтожению как норме».