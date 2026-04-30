Японские власти предупредили об угрозе нападения медведей перед праздниками. С их нашествием с прошлого года безуспешно борются военные

Японские власти объявили экстренные предупреждения об угрозе нападений медведей в ряде регионов — одновременно со стартом Золотой недели, крупнейшего праздничного периода в году, который в 2026 году продлится с 29 апреля по 6 мая. Livedoor сообщает, что предупреждения выпущены в префектурах Аомори, Иватэ и Фукусима. Эксперты предупреждают о «бурной весне» у медведей и высоком риске столкновений их с людьми.

Инциденты следуют один за другим. В префектуре Иватэ 20 апреля было обнаружено тело женщины — предположительно, жертвы медведя. 27 апреля в Хоккайдо медведь атаковал охотника после выстрела, пострадавший получил ранения головы и лица и был госпитализирован. 29 апреля в жилом квартале префектуры Тояма медведь напал на женщину и тяжело ее ранил, отмечается, что это первая жертва нападения медведя в префектуре за 26 лет. В тот же день в районе Идзуми города Сэндай медведь выскочил под колеса легкового автомобиля, а у станции Хаманака на Хоккайдо машинист поезда заметил медведя прямо у края путей. 30 апреля поступило сообщение еще об одном нападении в Тояме — пострадавший получил ранения лица во время прогулки.

Для отслеживания инцидентов в реальном времени в Японии работает специализированная карта Kumamap (кума по-японски — медведь) — на сегодняшний день на ней зафиксировано свыше 130 тысяч связанных с медведями наблюдений и инцидентов из всех 47 префектур страны. По данным карты, число нападений в период Золотой недели выросло в 9 раз с 2019 по 2025 год.