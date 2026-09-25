Страны ЕС договорились выделить €6,6 млрд из Европейского фонда мира, связанных с военной помощью Украине

Страны Евросоюза согласовали выделение €6,6 млрд из фондов ЕС, связанных с военной помощью Украине. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает Reuters. Деньги поступят из Европейского фонда мира — через него страны ЕС финансируют военную помощь государствам за пределами блока и получают компенсацию за уже переданное вооружение.

По словам Каллас, €900 млн направят на военную миссию ЕС по поддержке Украины, а еще €1 млрд — на новые совместные закупки техники. Оставшиеся €4,7 млрд пойдут на возмещение расходов странам-членам. Некоторые из них уже пообещали перенаправить свою долю Киеву.

Каллас заявила:

«Это хорошая новость для Украины и плохая — для России. Гибридными атаками Москва пытается запугать Европу, чтобы та урезала поддержку Украины. Европа поступает наоборот».

Средства, связанные с Украиной, месяцами оставались замороженными в фонде — сначала их блокировало прежнее правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Сколько именно из выделенных денег напрямую достанется Украине, пока неясно. Каждое правительство ЕС само решит, какую часть компенсации направить на новую военную помощь Киеву.

В начале июня сообщалось, что новые власти Венгрии во главе с Петером Мадьяром сняли вето на выделение €6,6 млрд из Европейского фонда мира. Будапешт блокировал эти средства два года. До этого, в апреле, Венгрия разблокировала европейский кредит Украине на €90 млрд.