На момент смены флага 93 танкера (87% от общего числа) уже были под санкциями. В период с момента включения в санкционные списки и до перехода в российскую юрисдикцию более половины из них ходили под ложными флагами.

Всего суда под российскими флагами (учитывались 72 из всех 107) поставили на мировые рынки нефти и нефтепродуктов на сумму порядка 7,5 млрд евро.

CREA указывает, что на рост количества танкеров под российским флагом повлияли именно санкции. Например, в прошлом году суда «теневого флота» активно регистрировали на Коморских островах и в Гамбии, но компания, которая управляет их регистрацией, летом 2025-го попала под европейские санкции. В результате и Коморские острова, и Гамбия сократили количество регистрируемых танкеров. Часть из них перешла именно под российский флаг. Панама тоже сократила количество судов «теневого флота» в своих реестрах почти на две трети с мая 2025-го.

По мнению аналитиков, повлиял и случай с газовозом Arctic Metagaz (IMO: 9243148), который весной этого года получил пробоину и остался дрейфовать в Средиземном море. Как пишут составители доклада, этот инцидент показал неспособность России выполнять свои обязательства перед государствами, которые позволяют «теневому флоту» ходить под своими флагами. Это побудило их все чаще отказывать в регистрации.