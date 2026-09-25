Россия перевела порядка 100 танкеров «теневого флота» под свой флаг с января 2025-го по июнь 2026 года на фоне санкционного давления. К моменту перехода под российский флаг бóльшая часть этих судов уже находилась под рестрикциями. Об этом говорится в докладе Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).
Всего аналитики насчитали 107 танкеров, сменивших свой флаг на российский за этот период. Число подобных судов в российском судовом реестре выросло в итоге более чем на треть (36%), с 280 до 382. Пиковое значение пришлось на декабрь 2025-го: это совпало с кампанией США против венесуэльской нефти и их угрозами задержать нефтяные танкеры, когда часть последних начала искать защиты именно под российским флагом.
На момент смены флага 93 танкера (87% от общего числа) уже были под санкциями. В период с момента включения в санкционные списки и до перехода в российскую юрисдикцию более половины из них ходили под ложными флагами.
Всего суда под российскими флагами (учитывались 72 из всех 107) поставили на мировые рынки нефти и нефтепродуктов на сумму порядка 7,5 млрд евро.
CREA указывает, что на рост количества танкеров под российским флагом повлияли именно санкции. Например, в прошлом году суда «теневого флота» активно регистрировали на Коморских островах и в Гамбии, но компания, которая управляет их регистрацией, летом 2025-го попала под европейские санкции. В результате и Коморские острова, и Гамбия сократили количество регистрируемых танкеров. Часть из них перешла именно под российский флаг. Панама тоже сократила количество судов «теневого флота» в своих реестрах почти на две трети с мая 2025-го.
По мнению аналитиков, повлиял и случай с газовозом Arctic Metagaz (IMO: 9243148), который весной этого года получил пробоину и остался дрейфовать в Средиземном море. Как пишут составители доклада, этот инцидент показал неспособность России выполнять свои обязательства перед государствами, которые позволяют «теневому флоту» ходить под своими флагами. Это побудило их все чаще отказывать в регистрации.