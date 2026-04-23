Российский газовоз Arctic Metagaz снова дрейфует у Ливии: оборвался буксировочный трос, судно угрожает аварией

Российский газовоз Arctic Metagaz получил повреждения в начале марта у берегов Ливии. Судно было атаковано морским беспилотником, писал RFI. Как сообщалось, речь идет о безэкипажном катере типа Magura V5, который Украина использует в операциях в Черном море. Предположительно, дрон был запущен с базы в ливийском городе Завия и поразил машинное отделение судна, что привело к его затоплению.

Российские власти возложили ответственность за атаку на Украину. В Минтрансе заявляли, что на борту находились 30 российских моряков, все они были эвакуированы. Ведомство также утверждало, что судно следовало из Мурманска с грузом, оформленным по международным правилам. В Морской коллегии России заявили, что ущерб от атаки «должен быть возмещен агрессором».

Санкции

В ноябре 2023 года США, а в феврале 2024 года Великобритания ввели санкции против российского проекта «Арктик СПГ-2», который имеет стратегическое значение для российских властей. 23 августа 2024 года США расширили ограничения, введя санкции в отношении семи СПГ-танкеров, задействованных в поддержке проекта «Арктик СПГ-2» и других перспективных энергетических инициатив России. Под санкции попал и Arctic Metagaz.

В феврале и марте 2025 года к санкциям присоединились Европейский союз и Швейцария. 21 февраля 2025 года санкции против судна также ввела Канада, а 19 июня 2025 года — Новая Зеландия.