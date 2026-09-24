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После публикации The Insider Латвия запретила въезд отцу кандидата в премьеры Юлии Степаненко. Его компания поставляла РФ «зубы дракона»

The Insider
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После публикации The Insider Латвия внесла российского предпринимателя Сергея Федотова, отца кандидата в премьер-министры Юлии Степаненко, в список нежелательных лиц и бессрочно запретила ему въезд в страну. Накануне The Insider рассказал, что компания Федотова производила противотанковые «зубы дракона» для российской армии.

О решении сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Федотов включен в список persona non grata на основании латвийского закона об иммиграции, въезд в страну ему запрещен на неопределенный срок. Причины решения Браже публично не назвала.

Как установил The Insider, отец Степаненко — 72-летний предприниматель из подмосковного Солнечногорска Сергей Федотов. Он является мажоритарным владельцем компаний «Форма ЖБИ» и «ПЛК Форма». В начале полномасштабной войны «Форма ЖБИ» сообщала о производстве около двух тысяч бетонных «зубов дракона» и тетраподов. Их отправляли в Белгородскую область и на оккупированные Россией территории Донбасса. Компания также передавала российским военным печи.

После публикации The Insider Федотов подтвердил, что его предприятие действительно выполняло заказ на противотанковые заграждения. По его словам, компания выступала субподрядчиком и получила «небольшой заказ», поскольку основной подрядчик не успевал изготовить необходимое количество конструкций. Федотов утверждает, что заграждения предназначались для защиты Белгородской области.

Степаненко получила от отца два крупных подарка общей стоимостью почти 420 тысяч евро, выяснил The Insider. В октябре 2022 года она задекларировала 239,6 тысячи евро, а в январе 2024 года получила от Федотова квартиру в Риге стоимостью 180 тысяч евро. Сам предприниматель объяснил The Insider, что передал дочери свои латвийские активы после того, как поездки из России в Латвию стали затруднены.

Происхождение подаренных Степаненко средств и возможные риски для безопасности сейчас изучает несколько латвийских ведомств. В Службе государственной безопасности Латвии сообщили, что ранее уже изучали сведения и информировали Совет национальной безопасности и высших должностных лиц страны. В ведомстве также оценивают опубликованную информацию совместно с другими учреждениями, а подарками заинтересовалось Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Степаненко возглавляет партию «Суверенная власть» и выдвинута объединением «Суверенная власть / Объединение младолатышей» кандидатом на пост премьер-министра. Парламентские выборы в Латвии назначены на 3 октября.

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Публикация:«После публикации The Insider Латвия запретила въезд отцу кандидата в премьеры Юлии Степаненко. Его компания поставляла РФ «зубы дракона»»

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