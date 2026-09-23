Отец кандидата в премьеры Латвии Юлии Степаненко — российский бизнесмен. Его компания производила «зубы дракона» для армии России

The Insider выяснил, что отец Юлии Степаненко Сергей Федотов — мажоритарный владелец двух компаний в Подмосковье. Одна из них производила «зубы дракона» для российской армии. Согласно публичным декларациям за 2022 и 2024 годы, с начала войны Федотов подарил Юлии Степаненко почти 240 тысяч евро и квартиру в Риге за 180 тысяч евро.
У лидера латвийской партии «Суверенная власть» Юлии Степаненко отец — российский предприниматель Сергей Федотов. Он владеет большинством долей в двух компаниях в подмосковном Солнечногорске — ООО «Форма ЖБИ» и ООО «ПЛК Форма». Обе компании — семейный бизнес: совладельцами являются жена Ирина Федотова и его дочь Анна Макаровская.
Степаненко ранее рассказывала, что отец живет в России и финансово помогает ее семье, но не раскрывала его личность. В ее декларациях указаны два крупных подарка от него общей стоимостью 419 598 евро. В октябре 2022 года она задекларировала 239 598 евро наличными, а в январе 2024 года получила от отца квартиру в Риге стоимостью 180 тысяч евро.
The Insider установил личность отца Степаненко — это 72-летний Сергей Алексеевич Федотов, предприниматель из Солнечногорска.
Федотов владеет 73,45% «ПЛК Форма» и 72,68% «Формы ЖБИ». «Форма ЖБИ» производит бетон, строительные растворы, железобетонные изделия и элементы благоустройства. «ПЛК Форма» занимается строительством, управлением и арендой коммерческой недвижимости, включая производственные, складские и офисные помещения.
Это крупный семейный бизнес. В 2021–2024 годах две компании Федотова ежегодно выручали от 550 до 680 млн рублей. В 2024 году они заработали почти 120 млн рублей чистой прибыли. В 2025 году показатели резко упали: совокупная выручка составила 235 млн, а чистая прибыль сменилась небольшим убытком.
При этом бизнес Федотова был связан не только с гражданским строительством. В начале полномасштабной войны в Украине «Форма ЖБИ» сообщала о производстве около двух тысяч «зубов дракона» и тетраподов — бетонных противотанковых заграждений. Их отправляли в Белгородскую область и на оккупированные Россией территории Донбасса. Компания также сообщала о передаче военным печей.
В августе предприятие Федотова посетил Виктор Бут, осужденный в США за торговлю оружием и освобожденный в 2022 году в рамках обмена заключенными. Визит проходил во время его кампании на выборах в Госдуму от ЛДПР: на опубликованных российским телевидением кадрах Федотов показывает Буту свое предприятие и сидит рядом с ним. Во время визита Бут заявил, что Россия находится «иногда в гибридной войне, иногда в открытой войне», и призвал убрать бюрократические препятствия для защиты важных объектов инфраструктуры.
В разговоре с The Insider Федотов подтвердил, что является отцом Юлии Степаненко. Он также подтвердил, что передал дочери все свои латвийские активы после закрытия границы для россиян.
«Вот я честно купил квартиру [в Риге] для того, чтобы не надоедать дочери, чтобы чаще встречаться с внуками. Вот платил налоги, но когда туда стало ездить невозможно, отдал эту квартиру дочери», — сказал Федотов.
«Хочу напомнить, что я родился в Латвии, жил там почти 25 лет, закончил институт, работал по распределению, был призван рижским военкоматом в армию как офицер запаса, отслужил в военно-строительных частях, строил сугубо мирные объекты.
После этого возвращаться уже было некуда, потому что ситуация политическая изменилась. Вот я уже стал оккупантом почему-то и так далее. Вот поэтому вынужден был остаться уже здесь, в Подмосковье, организовывать свой бизнес, чем я сегодня занимаюсь.
Всё это время я благополучно ездил в Латвию. У меня была долгосрочная виза. Вот у меня там могила моих родителей, моих бабушки, дедушки, тети.
На сегодняшний день я лишен возможности там и с дочкой встречаться, и на могилы ездить».
5 сентября The Insider пытался получить у Степаненко комментарий возле агитационной палатки партии в Риге. Она отказалась от разговора, заявив, что обычно дает интервью национальным СМИ, а в нынешней геополитической ситуации ей необходимо подумать, стоит ли разговаривать с иностранным изданием.
Степаненко возглавляет «Суверенную власть» с 2022 года и является кандидатом списка «Суверенная власть/Союз младолатышей» на пост премьер-министра. Политик выступает за «семейные ценности», против финансовой помощи Украине и говорит, что войну начали обе стороны.
В отчете за 2025 год Служба государственной безопасности Латвии называет три партии, которые активнее всего работали на обособление русскоязычных: «Стабильности!», «Суверенную власть» и Русский союз Латвии. По оценке службы, их деятельность внесла вклад в достижение стратегических целей России.
Парламентские выборы в Латвии пройдут 3 октября 2026 года. По последнему опросу SKDS, лидирует «Объединенный список» премьера Андриса Кулбергса — 15,2%. На втором месте — «Суверенная власть / Объединение младолатышей» Юлии Степаненко с 11,8%. Далее идут «Прогрессивные», «Латвия на первом месте», «Новое Единство» и Национальное объединение.