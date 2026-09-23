Отец кандидата в премьеры Латвии Юлии Степаненко — российский бизнесмен. Его компания производила «зубы дракона» для армии России

При этом бизнес Федотова был связан не только с гражданским строительством. В начале полномасштабной войны в Украине «Форма ЖБИ» сообщала о производстве около двух тысяч «зубов дракона» и тетраподов — бетонных противотанковых заграждений. Их отправляли в Белгородскую область и на оккупированные Россией территории Донбасса. Компания также сообщала о передаче военным печей.

В августе предприятие Федотова посетил Виктор Бут, осужденный в США за торговлю оружием и освобожденный в 2022 году в рамках обмена заключенными. Визит проходил во время его кампании на выборах в Госдуму от ЛДПР: на опубликованных российским телевидением кадрах Федотов показывает Буту свое предприятие и сидит рядом с ним. Во время визита Бут заявил, что Россия находится «иногда в гибридной войне, иногда в открытой войне», и призвал убрать бюрократические препятствия для защиты важных объектов инфраструктуры.

В разговоре с The Insider Федотов подтвердил, что является отцом Юлии Степаненко. Он также подтвердил, что передал дочери все свои латвийские активы после закрытия границы для россиян.

«Вот я честно купил квартиру [в Риге] для того, чтобы не надоедать дочери, чтобы чаще встречаться с внуками. Вот платил налоги, но когда туда стало ездить невозможно, отдал эту квартиру дочери», — сказал Федотов. «Хочу напомнить, что я родился в Латвии, жил там почти 25 лет, закончил институт, работал по распределению, был призван рижским военкоматом в армию как офицер запаса, отслужил в военно-строительных частях, строил сугубо мирные объекты. После этого возвращаться уже было некуда, потому что ситуация политическая изменилась. Вот я уже стал оккупантом почему-то и так далее. Вот поэтому вынужден был остаться уже здесь, в Подмосковье, организовывать свой бизнес, чем я сегодня занимаюсь. Всё это время я благополучно ездил в Латвию. У меня была долгосрочная виза. Вот у меня там могила моих родителей, моих бабушки, дедушки, тети. На сегодняшний день я лишен возможности там и с дочкой встречаться, и на могилы ездить».

5 сентября The Insider пытался получить у Степаненко комментарий возле агитационной палатки партии в Риге. Она отказалась от разговора, заявив, что обычно дает интервью национальным СМИ, а в нынешней геополитической ситуации ей необходимо подумать, стоит ли разговаривать с иностранным изданием.

Степаненко возглавляет «Суверенную власть» с 2022 года и является кандидатом списка «Суверенная власть/Союз младолатышей» на пост премьер-министра. Политик выступает за «семейные ценности», против финансовой помощи Украине и говорит, что войну начали обе стороны.

В отчете за 2025 год Служба государственной безопасности Латвии называет три партии, которые активнее всего работали на обособление русскоязычных: «Стабильности!», «Суверенную власть» и Русский союз Латвии. По оценке службы, их деятельность внесла вклад в достижение стратегических целей России.

Парламентские выборы в Латвии пройдут 3 октября 2026 года. По последнему опросу SKDS, лидирует «Объединенный список» премьера Андриса Кулбергса — 15,2%. На втором месте — «Суверенная власть / Объединение младолатышей» Юлии Степаненко с 11,8%. Далее идут «Прогрессивные», «Латвия на первом месте», «Новое Единство» и Национальное объединение.