Минэкономразвития ожидает рост тарифов ЖКХ на 11% в следующем году

Индексация платежей за коммунальные услуги с июля следующего года в России может составить 11%. Это превышает более ранние оценки — до этого власти ожидали повышение тарифов на 8,7%. Это следует из свежего прогноза социально-экономического развития, опубликованного Минэкономразвития в четверг, 24 сентября.

В расчет берется совокупный платеж за коммунальные услуги: газо-, электро-, тепло- и водоснабжение и плата за вывоз мусора. В среднем по стране ведомство теперь прогнозирует рост этих платежей на уровне 11% в 2027 году, 8,6% — в 2028-м и 7,6% — в 2029-м.

Как отмечает агентство «Интерфакс», это превышает ожидаемую индексацию, которую фиксировали прошлые макропрогнозы ведомства: предыдущая версия подобного отчета предполагала, что с 1 июля 2027-го тарифы могут подняться на 8,7%. В 2028-м власти ожидали рост на 7,1%, в 2029-м — на 6,1%. Корректировки в свежем отчете связывают с уточненной оценкой инфляции.