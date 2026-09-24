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Новости

Минэкономразвития ожидает рост тарифов ЖКХ на 11% в следующем году

The Insider
Фото: «Известия»

Фото: «Известия»

Индексация платежей за коммунальные услуги с июля следующего года в России может составить 11%. Это превышает более ранние оценки — до этого власти ожидали повышение тарифов на 8,7%. Это следует из свежего прогноза социально-экономического развития, опубликованного Минэкономразвития в четверг, 24 сентября. 

В расчет берется совокупный платеж за коммунальные услуги: газо-, электро-, тепло- и водоснабжение и плата за вывоз мусора. В среднем по стране ведомство теперь прогнозирует рост этих платежей на уровне 11% в 2027 году, 8,6% — в 2028-м и 7,6% — в 2029-м. 

Как отмечает агентство «Интерфакс», это превышает ожидаемую индексацию, которую фиксировали прошлые макропрогнозы ведомства: предыдущая версия подобного отчета предполагала, что с 1 июля 2027-го тарифы могут подняться на 8,7%. В 2028-м власти ожидали рост на 7,1%, в 2029-м — на 6,1%. Корректировки в свежем отчете связывают с уточненной оценкой инфляции. 

Прогнозируемые изменения тарифов из отчета Минэкономразвития 2025 года

Прогнозируемые изменения тарифов из отчета Минэкономразвития 2025 года

Прогнозируемые изменения тарифов из отчета Минэкономразвития 2025 года
Прогнозируемые изменения тарифов из отчета Минэкономразвития 2026 года

В результате, например, тарифы только на электроэнергию могут вырасти на 14,4%. Прошлый прогноз предполагал рост на уровне 8,6%. 

В текущем году индексация тарифов ЖКХ ожидается в октябре. Здесь свой прогноз ведомство не поменяло: в среднем по стране рост составит около 9,9%. По оценкам ЦБ, с учетом параметров по регионам коммунальные услуги вырастут в цене в среднем еще на 15%. 

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Публикация:«Минэкономразвития ожидает рост тарифов ЖКХ на 11% в следующем году»

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