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Тарифы ЖКХ в России в октябре вырастут в среднем на 15% и заметно ускорят инфляцию — ЦБ

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Запланированное на октябрь повышение тарифов на коммунальные услуги в среднем на 15% даст дополнительный вклад в рост цен в России, следует из Основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на 2027–2029 годы. ЦБ отмечает, что индексация в 2026 году значительно превышает целевой уровень инфляции.

В 2026 году коммунальные тарифы индексируют в два этапа: в январе их повысили на 1,7%, а в октябре, по оценке ЦБ с учетом параметров по регионам, они вырастут в среднем еще на 15%. Банк России называет такое повышение «догоняющим ростом» и связывает его с необходимостью финансировать инвестиционные программы и модернизацию коммунальной инфраструктуры. В результате индексация «сформировала дополнительный вклад в рост цен относительно предыдущих лет», говорится в документе ЦБ.

Обычно повышение коммунальных тарифов, если оно происходит в привычные сроки и примерно соответствует целевой инфляции, ЦБ не рассматривает как самостоятельный разовый проинфляционный фактор. Однако заметное превышение инфляции, внеплановая индексация или перенос ее сроков меняют эту оценку: такое повышение уже считается отдельным фактором со стороны предложения.

По базовому сценарию Банка России, годовая инфляция в 2026 году составит 6–7%. Ее превышение над целью в 4% ЦБ в значительной степени связывает с уже произошедшими налоговыми и тарифными изменениями, а также ростом цен на нефтепродукты. В 2027 году регулятор ожидает снижения инфляции до 4%. Средняя ключевая ставка, согласно июльскому прогнозу ЦБ, должна составить 14,5–14,6% в 2026 году и 10,5–12,5% — в 2027-м.

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