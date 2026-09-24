Компанию, связанную с созданием военного маркетплейса «Рой.Маркет», до мая 2026 года возглавлял Иван Коптенко — одногруппник и один из близких друзей Ильи Медведева, сына зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Это выяснило издание «Вот Так». Площадка продает российским военным комплектующие для беспилотников, электронику, экипировку и другие товары двойного назначения.

О близкой дружбе Коптенко и Медведева-младшего ранее писали «Медуза» и «Настоящее время». Они вместе учились в МГИМО, а источники журналистов называли Коптенко одним из двух ближайших университетских друзей сына Медведева. Коптенко также бывал в коттеджах, которыми пользовалась семья бывшего президента.

В 2016 году Коптенко зарегистрировал собственную компанию ООО «МФТК». Она была оформлена по адресу виллы «Черный лебедь» в Петровском парке Москвы, связанной со структурами его отца Ивана Коптенко-старшего и бывшего директора ФСБ Михаила Барсукова. Авторы расследования обращали внимание, что название МФТК может состоять из первых букв фамилий четырех друзей — Медведева, Федотова, Труфанова и Коптенко.

«Рой.Маркет» предназначен прежде всего для снабжения российских военнослужащих. В августе The Insider писал, что площадку перевели из пилотного режима в полноценную эксплуатацию и открыли для сторонних продавцов. В ее каталоге есть комплектующие для беспилотников, 3D-принтеры, оптоволоконные катушки, антенны, зарядные устройства и другое оборудование. К 2027 году ассортимент планируют расширить до более чем 10 тысяч позиций.

Маркетплейс развивает Центр беспилотных систем и технологий. Его учредителями являются банк ПСБ и фонд «Наша правда», следует из сообщения «Единой России». ЦБСТ объединяет более 500 производителей беспилотных систем, средств связи, робототехники и другой продукции гражданского, специального и двойного назначения.

Сам военный маркетплейс «Единая Россия», ЦБСТ и ПСБ запустили еще в декабре 2024 года. Его создавали как площадку, через которую военнослужащие могут напрямую покупать комплектующие для производства БПЛА и другой техники в зоне боевых действий.

Структуры «Единой России» регулярно вместе с фондом передают российским военным автомобили, тепловизоры, средства связи и другое оборудование.

Илья Медведев после начала полномасштабного вторжения России в Украину также стал публично участвовать в деятельности «Единой России». В феврале 2025 года он вместе с представителями партии и фонда «Наша правда» передал российским военнослужащим оборудование для борьбы с беспилотниками.

«Вот Так» также установил, что после Коптенко связанную с «Рой.Маркетом» компанию возглавлял бывший топ-менеджер «Почты России», «Билайна» и Сбербанка Антон Колударов. С конца августа сведения о ее руководителе в ЕГРЮЛ скрыты.

Ранее «Вот Так» рассказывал, что «Рой.Маркет», в отличие от Wildberries и Ozon, не собирается создавать собственную сеть складов: товар предполагается хранить у продавцов до поступления заказа. Доступ на площадку как для продавцов, так и для покупателей предоставляется по запросу.