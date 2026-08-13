В России ввели в полноценную эксплуатацию маркетплейс военных товаров «Рой.Маркет»

Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) переводит маркетплейс товаров двойного назначения (а по сути — военных) «Рой.Маркет» из пилотного режима в полноценную эксплуатацию и открывает подключение сторонним продавцам, сообщил «Коммерсанту» председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков. С 1 августа площадка работает на новой IT-платформе, которая рассчитана на массовое самостоятельное подключение селлеров. Если раньше значительную часть операций брала на себя команда маркетплейса, то теперь продавцы смогут сами выставлять товары, менять цены, следить за остатками и вести документооборот через личный кабинет.

«Рой.Маркет» существует с начала 2025 года, на пилотном этапе ЦБСТ выстраивал логистику площадки и обкатывал модель спецснабжения, а с 1 сентября к сервису собираются подключить технико-эксплуатационные части Минобороны. Помимо комплектующих для беспилотников, на витрине уже есть 3D-принтеры, оптоволоконные катушки, антенны и зарядные устройства — то есть оборудование, которое используется при сборке и обслуживании дронов в полевых условиях. К 2027 году в ЦБСТ рассчитывают расширить каталог до более чем 10 тысяч позиций за счет производителей униформы, средств защиты и бронеэкипировки.

Расчет в ЦБСТ делают в том числе на продавцов, уже работающих на Wildberries и Ozon, но ограниченных в торговле военным ассортиментом: например, Wildberries запрещает продажу готового армейского снаряжения и тканей для его пошива. При этом сама модель «Рой.Маркета» устроена иначе, чем у гражданских маркетплейсов, — в ЦБСТ уточнили, что комиссия площадки с оборота будет «существенно ниже», чем на массовых сервисах, хотя логистику продавцам придется оплачивать самостоятельно.

Для сравнения, по данным Ассоциации представителей электронной торговли, средняя комиссия Wildberries в 2025 году составляла 21,3%, Ozon — 22,9% в зависимости от категории. К тому же, в свете атак украинских БПЛА на логистические центры, тот же Ozon в начале августа начал переносить дорогие товары со складов в пункты выдачи, а его страховой партнер «Ингосстрах» незадолго до этого в 3,3 раза поднял тариф на страхование от атак дронов.

Логистику «Рой.Маркета» ЦБСТ переводит на распределенную модель 4PL. По ней товар может храниться у самого продавца или в существующих логистических цепочках вплоть до момента заказа, а доставку берут на себя несколько операторов сразу. В центре объясняют это желанием расширить географию поставок без создания собственных складов и снизить риски от концентрации запасов в одной точке. Доступ к площадке для пользователей остается закрытым, доступным по индивидуальной авторизации. В новой версии расширили поиск по каталогу и добавили актуальные данные о ценах, наличии и сроках поставки товаров. Появилась и функция оплаты заказа третьим лицом: собранную корзину можно переслать по ссылке тому, кто готов ее оплатить, — в ЦБСТ хотят подключить к этой схеме благотворительные фонды.

Каталог «Рой.Маркета» будет формироваться не только силами продавцов. Если нужного товара или производителя на площадке нет, заказчик сможет направить запрос напрямую или порекомендовать поставщика, которого затем проверит команда маркетплейса. В дальнейшем в ЦБСТ планируют подключить к сервису другие силовые ведомства, помимо Минобороны, и развивать B2B-направление, включая комплексные решения резидентов центра.