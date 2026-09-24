Власти Беларуси помиловали 15 человек

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 человек, в том числе 13 политзаключенных. Об этом пишет госагентство БЕЛТА.

Среди помилованных — 13 человек, осужденных за «преступления экстремистской направленности». Так в государственных СМИ страны, как правило, обозначают политических заключенных.

Большинство помилованных — женщины (10 человек). Их имена не называются:

«Все они подали ходатайства о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести правопослушный образ жизни», — говорится в пресс-релизе, который цитирует агентство.

На прошлой неделе белорусские власти освободили из тюрем 25 человек, осужденных по политическим статьям. Это последовало за переговорами со спецпосланником президента США Джоном Коулом, который предложил снять санкции с белорусских компаний «Лакокраска» и «Беллесбумпром» в обмен на свободу некоторых заключенных.