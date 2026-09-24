Банк Revolut сообщил об утечке данных клиентов с брокерскими счетами

Европейский Revolut сообщил, что неизвестные получили доступ к данным некоторых клиентов с брокерскими счетами. Об этом со ссылкой на письмо банка пишет «Медиазона». Утечка произошла из-за взлома инфраструктуры финансовой компании DriveWealth — она подтвердила хакерскую атаку.

В американской DriveWealth сообщили, что утечка произошла 4–5 сентября. Тогда в компании зафиксировали несанкционированный доступ к своей инфраструктуре.

Утверждается, что злоумышленники получили доступ к некоторым персональным данным (например, именам клиентов, адресам их электронных почт, телефонам), но пароли или данные карт и счетов скомпрометированы не были.

Через DriveWealth клиенты европейского банка Revolut могли проводить операции с американскими акциями. В банке уточнили, что для клиентов, которые хотят инвестировать в акции, брокерские счета открывают в самом DriveWealth: Revolut в данном случае выступает как посредник, предоставляющий торговые услуги. При создании такого счета пользователь соглашается, что компании будут обмениваться его данными.

Утечка могла затронуть профили, созданные до 2023 года. С декабря 2023-го Revolut перестал отправлять данные пользователей из Европейской экономической зоны в DriveWealth. Точный масштаб инцидента неизвестен: неясно, сколько человек могли пострадать.

Ранее в этом месяце стало известно, что злоумышленникам удалось получить доступ к данным клиентов европейского банка: Revolut сам предоставил их после получения поддельного письма, имитировавшего запрос от госоргана.