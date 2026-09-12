Revolut передал персональные данные клиентов мошенникам после получения поддельного запроса от госоргана

На этой неделе злоумышленникам удалось получить доступ к данным клиентов Revolut. Об этом сообщает издание CoinDesk. Банк сам передал информацию мошенникам после получения поддельного письма, имитировавшего запрос от госоргана. Были скомпрометированы домашние адреса, паспорта, селфи для идентификации и истории транзакций клиентов. Как отмечает издание, Revolut признал случившееся.

По данным CoinDesk, запрос в банк пришел с настоящего адреса госструктуры и содержал подлинные учетные данные, ранее прошедшие проверки Revolut. Письмо не показалось компании подозрительным, поэтому она передала запрошенную информацию о клиентах. Лишь после этого банк решил связаться с ведомством, которое, как выяснилось, никаких запросов не отправляло.

В компании заявили, что системы банка не пострадали, как и деньги клиентов. Тем не менее в руки мошенников попали паспорта, водительские права, селфи для верификации, имена, домашние адреса, даты рождений, адреса электронной почты, номера телефонов, IBAN и истории транзакций, включая данные о взаимодействие с биткоинами.

Revolut не раскрыл число пострадавших клиентов, но заверил, что все они были уведомлены о случившемся.

Блокчейн-исследователь, известный как ZachXBT, обратил внимание на инцидент и отметил, что масштаб утечки, судя по всему, был незначительным, а целью мошенников стали наиболее состоятельные клиенты Revolut.