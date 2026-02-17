Revolut начал проверять переводы россиян в Европу из стран СНГ и блокировать счета, если выявлено российское происхождение денег

Необанк Revolut начал проверять старые переводы россиян, живущих в Евросоюзе. Как выяснило издание Oninvest, речь идет о переводах из стран СНГ в ЕС, некоторые из них были совершены один-два года назад. Revolut пытается убедиться, что банк третьей страны не служил транзитным звеном для денег из России. Банк требует подтверждения источника происхождения средств и блокирует счет, если приходит в выводу, что деньги российского происхождения.

Revolut с конца прошлого года занялся изучением старых денежных переводов россиян. Во всех изученных Oninvest случаях банк запрашивал информацию о происхождении денег, поступивших на счет из банков стран СНГ в 2025 или 2024 году. Если находилась связь этих денег с Россией, счет блокировали, а затем закрывали.

В августе 2025 года Revolut разослал клиентам предупреждение, в котором говорилось, что перевод средств из подсанкционных структур в России, напрямую или через третьих лиц, будет считаться нарушением санкций. В октябре Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России, в котором включен запрет на взаимодействие с российской национальной платежной системой «Мир» и системой быстрых платежей, а также использование криптовалют для обхода санкций. В декабре Европейская комиссия включила Россию в перечень стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, решение вступило в силу в январе.

