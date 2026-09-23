Неолитическая «деревня» в Сербии оказалась крупным поселением, где почти не было неравенства — исследование

Международная группа археологов из Кильского университета, Национального музея Панчево и Музея Воеводины заново исследовала поселение Опово (Угар-Байбук) в Сербии. Это один из известных памятников культуры Винча эпохи позднего неолита. Спустя 40 лет после первых раскопок выяснилось, что поселение было значительно больше, чем считалось, а его жители, судя по всему, жили в обществе без заметного имущественного неравенства. Работа опубликована в журнале Archaeologia Austriaca Австрийской академии наук.

Памятник находится примерно в 2 км от села Опово в Южном Банате. Его обнаружил в 1965 году местный священник и археолог-любитель Андреас Майер. В 1980-х здесь работали югославские и американские ученые, проект возглавляла Рут Трингем из Калифорнийского университета в Беркли. Тогда Опово считали небольшой деревушкой площадью около 5 га, где одновременно жили не больше десяти семей, а всего около 200 человек.

В 2022–2024 годах исследователи провели магнитную съемку местности, бурение, сбор находок на поверхности и раскопки, а также датировали образцы радиоуглеродным методом. Оказалось, что на площади около 9,4 га стояли от 180 до 220 домов, а поселение окружали пять рвов. Люди пришли сюда около 4850 года до н.э., построились на самой высокой точке холма и обнесли участок рвом. Примерно через 30 лет поселение разрослось, вокруг него выкопали новые, более крупные рвы, а около 4725 года до н.э. жители его покинули.

Ров у входа в поселение оказался шириной около 11 м и глубиной 4,5 м, то есть заметно крупнее похожих неолитических рвов в регионе. В его заполнении нашли фрагменты посуды, кости животных, козий рог и четыре человеческие кости. По расчетам ученых, на рытье всех пяти рвов потребовалось бы от 17 тысяч до 176 тысяч человеко-дней. Компьютерное моделирование показало, что сначала в Опово жили от 158 до 293 человек, а на пике население достигало 346–711 человек.

Чтобы оценить имущественное неравенство, археологи сравнили площадь домов. Она составляла от 19 до 111 м², в среднем около 44 м². Рассчитанный по этим данным коэффициент Джини оказался равен 0,22, что немного ниже среднего показателя для неолитических поселений Карпатского бассейна. Кроме того, все дома находились внутри рвов, то есть никто из жителей не оставался за пределами защищенной территории, а открытые площади в центре, вероятно, служили общим пространством. Авторы пишут:

«Опово, демонстрирующее скромные различия в застройке, соответствующие низкому неравенству, возможно, было во многом эгалитарным обществом».

По мнению исследователей, масштабные работы по строительству рвов велись без признаков принуждения, поэтому они, скорее всего, были результатом добровольного сотрудничества жителей. Почему люди покинули поселение, пока неизвестно, — экологические, экономические и социальные причины остаются под вопросом. Однако ученые считают, что имущественное неравенство вряд ли сыграло в этом роль.