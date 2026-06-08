Массовое захоронение обезглавленных тел в Словакии 7000 лет назад оказалось частью неолитического ритуала, а не свидетельством резни

Международная группа археологов из Кильского университета и Словацкой академии наук пришла к выводу, что массовое скопление обезглавленных скелетов возрастом 7000 лет, обнаруженное в словацком поселении Врабле-Велке-Лехемби, скорее всего, является следом систематической ритуальной практики, а не единовременной резни. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Prehistoric Society.

На протяжении раскопочных сезонов 2022–2024 годов изо рва, окружавшего один из жилых кварталов поселения, исследователи извлекли как минимум 77 обезглавленных скелетов и один полный — все на участке длиной 25 метров, причем граница скопления в восточном направлении так и не была достигнута. Тела лежали без какой-либо упорядоченной ориентации — лицом вниз, лицом вверх, скрюченные. Радиоуглеродный анализ датировал останки примерно 5300–4950 годами до нашей эры.

Ключевым аргументом против версии о побоище стало пространственное распределение останков. Но в нескольких разных местах рва археологи обнаружили обезглавленные скелеты, расположенные парами у каждого из четырех южных входов в ограду. Такая повторяющаяся симметрия указывает на намеренный, многократно воспроизводившийся обряд, а не на хаотичное уничтожение людей.

Анализ шейных позвонков показал, что головы отделялись острым режущим инструментом, а не рубящим ударом. Тела помещались в ров вскоре после гибели — без длительного разложения, на что указывает сохранность мелких костей кистей и стоп. При этом среди останков почти не найдено фрагментов черепов: куда именно были унесены головы, остается неизвестным.

В качестве возможных объяснений авторы рассматривают охоту за головами, человеческое жертвоприношение или погребальный обряд, при котором череп намеренно изымался и хранился отдельно. Примечательно, что ограда окружала лишь один из трех жилых кварталов Врабле, а все входы в нее были обращены в сторону двух других кварталов того же поселения — что, по мнению исследователей, говорит о внутриобщинном, а не внешнем характере происходившего.

Врабле вписывается в более широкую картину позднего периода культуры линейно-ленточной керамики. В конце VI тысячелетия до нашей эры в нескольких крупных поселениях Центральной Европы — в частности, в Хекхайме (Германия) и Аспарн-Шлеце (Австрия) — были зафиксированы следы массового насилия или сложных манипуляций с телами. Авторы полагают, что за этим стоят не просто межобщинные войны из-за земли или ресурсов, но и космологические представления эпохи неолита, в которых манипуляции с человеческим телом и его частями были наделены сакральным смыслом.