Ученые выяснили, что древние охотники-собиратели с острова Готланд хоронили детей с тетями и отцами — но никогда не с матерями

Международная группа ученых провела масштабное исследование погребений культуры ямочно-гребенчатой керамики на острове Готланд в Балтийском море. Изучив ДНК 34 человек, живших примерно в 3000–2500 годах до нашей эры, исследователи пришли к выводу, что практика совместных захоронений была напрямую связана с биологическим родством — все захороненные вместе люди оказались родственниками как минимум третьей степени. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Культура ямочно-гребенчатой керамики существовала вдоль побережья и на островах Балтийского моря с 3400 по 2200 год до нашей эры. Это была одна из последних культур охотников-собирателей Европы, основу питания которой составляли морские ресурсы. На Готланде сохранились несколько крупных и хорошо задокументированных могильников этой культуры, что сделало остров уникальной площадкой для изучения социальной структуры доисторических обществ.

Ученые сосредоточились на могильнике Айвиде, где было обнаружено семь подтвержденных случаев совместных захоронений. Во всех четырех изученных двойных и тройных погребениях генетический анализ показал наличие близкого родства между похороненными вместе людьми. В одном из захоронений был установлен факт отцовства: взрослый мужчина оказался отцом 12–13-летней девочки. В другом двое детей оказались полными братьями и сестрами, а похороненная с ними молодая женщина была их тетей по отцовской линии или сводной сестрой.

Примечательно, что дети были явно перепредставлены в совместных захоронениях: шесть из семи таких погребений содержали хотя бы одного ребенка — это почти в 19 раз больше, чем можно было бы ожидать в случае отсутствия явной закономерности. При этом мать ни в одном из исследованных случаев не была похоронена вместе с детьми. Исследователи полагают, что захоронение с родственниками, в том числе с более дальними, отражало осознанную культурную практику.

Анализ также показал, что культура не была генетически изолирована: около 20% генома ее представителей восходит к неолитическим земледельцам (культура воронковидных кубков), хотя генетического смешения с пришедшей позднее культурой боевых топоров обнаружено не было. Исследование инбридинга показало, что, несмотря на малый размер популяции, браки между близкими родственниками среди готландских охотников-собирателей были редкостью.

Кроме того, данные позволяют осторожно говорить о патрилокальности общества: близкое генетическое родство фиксировалось только между взрослыми мужчинами, тогда как взрослые женщины в погребениях были генетически более далеки друг от друга — что типично для обществ, где женщины после замужества переходят в общину мужа. Авторы подчеркивают, что полученные данные свидетельствуют о значимой роли биологических семейных связей в социальной организации этого общества, хотя для более детальных выводов необходимы дальнейшие исследования.

